¿Cómo evolucionaron nuestras manos? Le va a sorprender lo que encontraron científicos

Hace unos 360 millones de años nuestros antepasados, los peces, pasaron del agua a la tierra. Por el camino, sus aletas se convirtieron en pies con dedos. Y cientos de millones de años después, el par delantero evolucionó hasta convertirse en manos.

Para comprender esta profunda transformación evolutiva, los científicos han pasado décadas estudiando los