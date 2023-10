¿Cómo hacer un proyector casero para ver el eclipse de sol?

La última vez que se vivió un eclipse solar en el país fue en 2017. Después del 14 de octubre, el próximo se verá hasta 2028. Foto: Cortesía Germán Puerta

Este sábado Colombia podrá apreciar un eclipse anular de Sol, un evento astronómico en el que la Luna tapará de manera parcial el disco solar, generando un efecto conocido como “anillo de fuego”. La Luna, al interponerse, deja visible un pequeño borde en el Sol.

Si bien el evento podrá apreciarse en todo el territorio nacional, no se puede hacer de manera directa, pues la radiación del Sol podría generar daños oculares. Por esto, instituciones como la NASA y los planetarios, como el de Medellín, dieron a conocer una manera segura para no perderse el fenómeno astronómico. (Lea: Eclipse de sol en Colombia: consejos para no perderse el evento astronómico)

Se trata de un proyector estenopeico, una herramienta que podrán fabricar en casa. Para esto necesitan algunos elementos fáciles de conseguir: una caja de cartón, un pedazo de papel aluminio, una hoja blanca, cinta y un alfiler.

¿Cómo hacer un proyector estenopeico casero?