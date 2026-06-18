Publicidad

Home

Ciencia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Cómo puede un cerebro hablar dos idiomas? Estos investigadores creen tener una respuesta

Un nuevo estudio sobre personas bilingües trató de responder una pregunta que hace rato inquieta a científicos: ¿Cómo es que un cerebro puede hablar dos lenguas?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
K. R. Callaway / The New York Times
18 de junio de 2026 - 07:58 p. m.
Imagen de referencia. En el estudio los investigadores pusieron a 23 personas bilingües en español e inglés en un escáner de magnetoencefalografía (MEG) y monitorearon su actividad cerebral.
Imagen de referencia. En el estudio los investigadores pusieron a 23 personas bilingües en español e inglés en un escáner de magnetoencefalografía (MEG) y monitorearon su actividad cerebral.
Foto: pexels

Si hablas un idioma durante toda tu vida, sus reglas gramaticales se te quedan grabadas. Por eso es posible que adivines de manera correcta que el gerundio del verbo “escabullirse” es “escabulléndose”, aunque no conozcas la palabra.

Pero las reglas gramaticales pueden variar mucho de un idioma a otro, y desde hace tiempo los neurocientíficos sostienen la teoría de que las personas bilingües deben procesar los diferentes idiomas con patrones de actividad cerebral distintos.

(Lea

Por K. R. Callaway / The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias Colombia

Premium

PremiumEE

cerebro

ciencia

idiomas

hablar otro idioma

científicos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.