¿Cómo puede un cerebro hablar dos idiomas? Estos investigadores creen tener una respuesta

Imagen de referencia. En el estudio los investigadores pusieron a 23 personas bilingües en español e inglés en un escáner de magnetoencefalografía (MEG) y monitorearon su actividad cerebral. Foto: pexels

Si hablas un idioma durante toda tu vida, sus reglas gramaticales se te quedan grabadas. Por eso es posible que adivines de manera correcta que el gerundio del verbo “escabullirse” es “escabulléndose”, aunque no conozcas la palabra.

Pero las reglas gramaticales pueden variar mucho de un idioma a otro, y desde hace tiempo los neurocientíficos sostienen la teoría de que las personas bilingües deben procesar los diferentes idiomas con patrones de actividad cerebral distintos.

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