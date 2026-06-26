¿Cómo se regenera la piel después de una herida? Científicos encontraron la respuesta

Imagen de referencia. Quemaduras o heridas generan un desequilibrio en el proceso de formación de piel sana. Foto: unsplash

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Después de una exposición a la luz sin protector contra rayos uv, la piel tiende a ponerse roja por las quemaduras. Aunque al principio puede ser incómodo el contacto con la ropa o la cama, días después la capa de piel quemada muere y bajo ella se regenera una capa sana.

Tras un corte en la piel, también hay un proceso de regeneración que resulta en una cicatriz más o menos visible, pero que cumple su rol de proteger el cuerpo, sin dejar expuesto lo que la herida ocasionó en un principio.

Un grupo de científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford logró describir el complejo mecanismo que habría detrás de la generación y el crecimiento de la piel sana. En su estudio, publicado en la revista Science, lo describen como una especie de “sube y baja” entre dos proteínas con funciones opuestas.

“Estos dos sistemas de proteínas similares a la ubiquitina son extraordinariamente específicos y opuestos en sus funciones. Uno promueve el estado de célula madre, mientras que el otro impulsa la diferenciación. Es como tener dos fuerzas opuestas que determinan el destino de una célula”, dijo Paul Khavari, jefe de dermatología de la Facultad de Medicina de Stanford y autor principal del estudio, en un comunicado de la universidad.

Que tengan funciones opuestas, haría que el mecanismo que genera la piel funcione en una sincronización poco común. Además de tratarse de un sistema extraño, los científicos creen que este hallazgo podría albergar la posibilidad de desarrollar terapias a futuro.

“Imagina la capa externa de tu piel como dos compartimentos distintos. En la capa inferior, las células progenitoras, o células madre específicas de la piel, esperan el momento oportuno para transformarse en células más especializadas llamadas queratinocitos. Los queratinocitos forman la barrera cutánea esencial que retiene la humedad (¡y la expulsa!), impide la entrada de patógenos causantes de infecciones, repele los rayos ultravioleta que dañan el ADN y alberga la infinidad de terminaciones nerviosas que nos permiten percibir nuestro entorno", según explicó la Universidad.

Cuando ocurre una herida, quemadura u otro tipo de laceración de la piel, las células madre activan un mecanismo para prepararse y salir a la capa externa de la piel. Sin embargo, que este proceso ocurra fuera del ciclo “natural” de generación de la piel, podría generar un desbalance.

“Las alteraciones en este delicado equilibrio entre el mantenimiento de las células madre y su maduración en queratinocitos adultos pueden provocar psoriasis, mala cicatrización de heridas y cáncer de piel”, señala Stanford.

Los científicos quisieron entender en qué punto del proceso iniciaba la labor de preparación de las células madre para salir a la capa externa. Lo que descubrieron fue que, durante ese proceso, las células se concentran en algunas tareas, como la generación de genes y proteínas, pero dejan de lado otras, como el mantenimiento y cuidado celular.

Los científicos establecieron dos rutas mediante las cuales se puede dar este proceso, llamado diferenciación, y encontraron formas de inhibirlo a partir de fármacos. Al hacerlo, se dieron cuenta de que la modificación de algunas partes del proceso podría abrir la puerta a algunas formas de tratamiento.

“Ya sea para promover la cicatrización de heridas, reducir la inflamación o controlar el crecimiento del cáncer, tener la capacidad de alternar entre estados similares a células madre y estados diferenciados abre muchas posibilidades”, Leandra Jackrazi, estudiante de doctorado y otra de las autoras de la investigación.

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