Con ayuda colombiana, inicia conteo regresivo de la NASA para volar hacia Júpiter

Restrepo participa en la misión diseñando la trayectoria que realizará la sonda espacial. Foto: Cortesía Ricardo Restrepo

A pocos días del lanzamiento de Europa Clipper, la nave de mayor tamaño que ha enviado la NASA al espacio, el colombiano Ricardo Restrepo siente una mezcla de nervios y emoción. Hace cinco años se unió al proyecto, cuyo principal objetivo es determinar si Europa, una de las lunas de Júpiter, tiene las condiciones suficientes para albergar vida. El despegue será este 10 de octubre desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos.

Restrepo nació en una familia de Andes, Antioquia, y estudió física en la Universidad de Antioquia (U. de A.). Tiempo después, y a través de la recomendación de colegas como el físico César Ocampo, llegó a la Universidad de Texas para hacer una Maestría en Ingeniería Aeroespacial; luego hizo un Doctorado en Ingeniería Espacial. Durante ese tiempo comenzó a hacer sus pasantías en la NASA, hasta que le ofrecieron ocupar una plaza fija de trabajo. Según le contó Restrepo a este diario, lo que más le interesó desde que comenzó sus estudios en la U. de A. fue el diseño de vehículos de exploración en lunas planetarias. Por eso, cuando entró a formar parte de la NASA, su perfil se acomodaba a lo que se quería lograr con la misión Europa Clipper.

Para comprender mejor lo que se quiere alcanzar con esa misión, hay que recordar las características particulares de Europa, uno de los 96 satélites de Júpiter, que se encuentra a 778 millones de kilómetros de la Tierra. Para poner en perspectiva su tamaño, en nuestro planeta cabrían unas 67 lunas como ella. Sus colores oscilan entre el café y el rojizo, por la cantidad de minerales que contiene, y el blanco y el azul, por el hielo que cubre la mayor parte de su superficie. De hecho, los científicos que han observado a Europa durante años creen que, bajo esa capa de hielo, se encuentra un mar que sería el doble de todos los océanos que tenemos en nuestro planeta. Además de que podría reunir las condiciones suficientes para albergar vida.

Esa hipótesis es una de las que la misión Europa Clipper quiere confirmar. “En términos sencillos, queremos comprobar que, bajo el inmenso cascarón de hielo de la luna, hay un océano salino”, dice Restrepo. El hecho de que contenga agua es uno de los tres elementos fundamentales para que se desarrolle la vida, según la NASA. Los otros dos son: que tenga fuentes de energía y que posea elementos químicos. Por ejemplo, los científicos creen que el océano salino estaría en contacto con un núcleo rocoso que contiene gran cantidad de nutrientes y minerales. “Si eso es cierto, tendríamos un escenario similar al que caracteriza a nuestros océanos en la Tierra”, continúa Restrepo.

Esas hipótesis se sustentan en observaciones de otras misiones que años atrás viajaron al espacio, entre ellas Voyager (1977), Galileo (1989), y Juno (2011). Sin embargo, una de las cosas que las diferencia de Europa Clipper es el tamaño: la misión que será lanzada este 10 de octubre pesa más de tres toneladas y tiene paneles solares de 30 metros, casi tan grandes como una cancha de béisbol promedio. Su presupuesto ha sido de más de 5 mil millones de dólares, y espera captar imágenes nunca antes vistas de Europa.

“Llevaremos cámaras térmicas que mapearán a muy alta resolución las características físicas de Europa. Nuestra intención también será mapear los géiseres de vapor de agua que creemos que se encuentran en esa luna, y también llevaremos un radar de penetración de hielo”, explica Restrepo.

Un trayecto con muchos retos

La distancia entre la Tierra y Europa es seis veces la que tiene nuestro planeta con el Sol. Restrepo hace énfasis en ese dato por una razón: tiene que ver con uno de los componentes en los que más se trabajó para llevar a cabo la misión: la trayectoria, que tendrá dos fases.

La primera es la interplanetaria, que es la trayectoria que se diseñó para que Europa Clipper llegue de la Tierra a Júpiter. “Para que una nave tan pesada llegue a ese planeta necesitamos un cohete poderoso, como el Falcon X de la compañía SpaceX, de Elon Musk”, cuenta Restrepo.

Sin embargo, el impulso que le dé Falcon X a la nave no es suficiente para ponerla en órbita. Es aquí donde, según el físico antioqueño, entran a jugar las maniobras de campo gravitacional, o sea, aprovechar los campos gravitacionales de otros cuerpos para impulsarse. Por ejemplo, este 10 de octubre, Europa Clipper no será lanzada con dirección a Júpiter, sino a Marte, con el propósito de que la nave utilice el campo gravitacional del planeta rojo para darse un empujón. “Luego, sorpresivamente, la misión va a volver a pasar cerca de la Tierra para darse otro impulso y así ponerlo en órbita rumbo a Júpiter”, continúa Restrepo.

También, contrario a lo que se podría creer, una vez que la misión haya llegado a su destino, no orbitará alrededor de Europa, que es su principal objeto de estudio, sino que lo hará alrededor de Júpiter, y hará aproximadamente 50 sobrevuelos en la luna para obtener la información necesaria sobre ella. Es ahí cuando iniciará la segunda fase, la científica, que tendrá una duración de seis años y en la que Restrepo tendrá un papel clave.

“Se decidió así porque Europa está sumergida en un gran campo de radiación, que nos obliga a pasar poco tiempo cerca de ella para minimizar los daños en la nave. Aunque Júpiter también tiene una radiación alta, será más llevadera por nuestros sistemas”, complementa el físico.

La misión tendrá un gran desafío: a pesar de su gran tamaño, no tendrá mucho espacio para llevar combustible. “Para sobrevivir en un ambiente tan hostil y completamente nuevo para la Humanidad, equipamos la nave con muchos sistemas de protección, además de los instrumentos necesarios para recopilar todos los datos. Eso nos deja una ventana pequeña para el combustible, por lo que tenemos que economizar lo que más se pueda”, explica Restrepo. En medio de esa optimización, también se debe contemplar el propósito que tienen los científicos de que Europa Clipper sobrevuele las otras lunas de Júpiter, para así estudiar la complejidad de su funcionamiento y mapear algunas de sus características.

Por ahora, Restrepo dice que los días más duros, previos al lanzamiento, se vivieron hace un par de semanas. En sus palabras, tener todos los sistemas listos para el despegue no es una tarea sencilla, y a veces, durante las pruebas, hay cosas que no salen como deberían. “Por ejemplo, uno de los sistemas más importantes es el de la resistencia a la radiación porque, sin él, la misión no duraría mucho. Pero hay que confiar en que todo el equipo hizo lo mejor que pudo, con el mayor profesionalismo del mundo, y que esta es una misión que durará, por lo menos, 10 años entre su llegada a Júpiter y la culminación de todos los sobrevuelos en Europa”, cuenta.

“Llevamos mucho tiempo trabajando en esto. Yo entré hace cinco años, pero realmente la idea de la misión comenzó hace 20, y se materializó hace 10″, añade.

Restrepo será uno de los presentadores del lanzamiento, que se realizará en vivo este 10 de octubre hacia las 11:30 a. m. (hora colombiana). Una vez despegue al espacio, Europa Clipper no regresará a la Tierra, por lo complejo que resultaría su retorno. En su lugar se espera que, cuando finalice la misión, esta se estrelle en el polo norte de Ganímedes, otra de las lunas de Júpiter, para evitar al máximo la contaminación del espacio con esporas humanas.

El físico colombiano tiene una buena frase para sintetizar la importancia de la misión: “En últimas, lo que encontremos en Europa nos daría más elementos para la pregunta ancestral que ha rodeado a la Humanidad por tanto tiempo, y es “¿estamos solos en el universo?””.

