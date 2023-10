Con este descubrimiento podría haber una nueva categoría astronómica

La región interior de la nebulosa de Orión vista por el instrumento NIRCam del telescopio espacial James Webb. Foto: NASA, ESA, CSA, Equipo del PDRs4All ERS

Por medio de imágenes del telescopio James Webb, científicos observaron objetos del tamaño de un planeta en la Nebulosa de Orión. Estos denominados “objetos binarios de masa de Júpiter” o Jumbos. Estos, que son muy pequeños para ser estrellas, no se pueden categorizar como planetas porque no se encuentran orbitando alrededor de una estrella. Por lo que sería posible que se cree una nueva categoría astronómica.

Citado por The Guardian, Mark McCaughrean, asesor principal de ciencia y exploración de la Agencia Espacial Europea (ESA) y uno de los científicos que participó de la investigación, afirmó que las observaciones se hicieron luego de que datos de telescopios terrestres insinuaran la existencia de estos objetos.

“Estábamos buscando estos objetos muy pequeños y los encontramos. Los encontramos tan pequeños como una masa de Júpiter, incluso la mitad de la masa de Júpiter, flotando libremente, no unidos a una estrella. La física dice que ni siquiera se pueden fabricar objetos tan pequeños. Queríamos ver, ¿podemos romper la física? Y creo que lo hemos hecho, lo cual es bueno”.

Estos objetos tienen alrededor de un millón de años y temperaturas de aproximadamente 1.000 °C. Pero al no tener una “estrella anfitriona” es posible que se enfríen rápidamente. Además, al tratarse de objetos gaseosos, sus superficies no tendrían agua líquida, por lo que no es probable que puedan albergar vida.

De estos cientos de objetos encontrados, docenas están en pares binarios, por lo que su proceso de formación no es muy claro.

Según McCaughrean “la mayoría de nosotros no tenemos tiempo para involucrarnos en este debate sobre qué es un planeta y qué no es un planeta”, y ejemplificó el descubrimiento así: “es como si mi gato fuera una mascota masiva de chihuahua. Pero no es un chihuahua, es un gato”.

Por otro lado, el astrofísico Matthew Bate, investigador de la Universidad de Exeter, y quien que no participó en la investigación, señaló que no sabe “cómo explicar la gran cantidad de objetos que han visto. Parece que nos falta algo en todas las teorías que tenemos hasta ahora. Parece que hay un mecanismo que está formando estos [objetos] en el que aún no hemos pensado”.

Según Bate, “en la última década, muchos de nosotros pensamos que entendíamos bastante bien la formación de estrellas. Así que este es realmente un resultado muy, muy sorprendente y vamos a aprender mucho de él”.

