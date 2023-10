Confusión en el Premio Nobel de Química: filtraron información sobre los ganadores

Imagen del anuncio oficial de los ganadores del Premio Nobel de Química. Foto: EFE - Claudio Bresciani

Aunque ya la Real Academia Sueca anunció de manera oficial quiénes eran los tres ganadores del Premio Nobel de Química, que en esta ocasión quedó en manos de Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus y Alexei I. Ekimov, las horas previas estuvieron rodeadas de confusión por un hecho insólito en la historia del galardón.

Por error, desde la Academia fue enviado un comunicado a varios medios suecos en el que revelaban cuál sería el campo premiado y quiénes los galardonados. Lo mandaron cuatro horas antes de que se hiciera el anuncio oficial, programado para las 4:45 a.m. (hora colombiana).

El boletín, cuenta el diario sueco Dagens Nyheter, empezaba diciendo lo siguiente: “El Premio Nobel de Química 2023 recompensa el descubrimiento y el desarrollo de los puntos cuánticos, nanopartículas tan pequeñas que su tamaño determina sus propiedades. Sembraron una semilla importante para la nanotecnología”. Luego citaban como ganadores a los tres científicos: Moungi Bawendi, Louis Brus y Alexei Ekimov,

Lo sucedido causó una gran confusión entre los organizadores del premio, que, según sus declaraciones, aún no comprenden qué ha sucedido. “Ha sido muy desafortunado”, aseguró a medios locales Heiner Linke, experto del Comité Nobel de Química de la Real Academia Sueca de Ciencias.

“Estoy tratando de entender qué ha pasado. Todavía no hemos tomado una decisión, por lo que un comunicado de prensa es definitivamente un error”, le dijo a Dagens Nyheter apenas se filtró la información.

Eva Nevelius, responsable del grupo de prensa del Nobel, tampoco sabía qué había sucedido. “No podemos comentar sobre lo que pasó todavía, porque no lo sabemos. Lo único que podemos decir es que no hay ninguna decisión y la Academia Sueca de Ciencias no se ha reunido”, aseguró luego de que se filtrara el comunicado.

Para remediar el error, Hans Ellegren, secretario de Real Academia Sueca de Ciencias, tuvo que enviar un nuevo correo electrónico a todos los miembros de la Academia, aclarando que hubo un email incorrecto y que los ganadores solo se darían a conocer a la hora programada.

Cuando se llevó a cabo el anuncio, efectivamente, los galardonados eran los tres científicos pioneros en el descubrimiento de los llamados puntos cuánticos, que han sido fundamentales para el desarrollo de la televisión y de pantallas de computadores. Sus propiedades únicas permiten que veamos los partidos de la selección de Colombia o que caminemos de noche bajo la luz de las lámparas LED.

