La superluna de noviembre será la más grande del año, ¿cuándo se puede ver?

Puesta de la primera luna llena de octubre, también llamada 'luna de cosecha', esta madrugada en el poniente mallorquín. EFE/CATI CLADERA Foto: EFE - CATI CLADERA

La luna llena más grande del año está a pocas horas de iluminar el cielo. Durante la noche del miércoles, 5 de noviembre, la Luna alcanzará su punto más cercano a la Tierra, un evento conocido como perigeo, el cual coincide con la fase de plenilunio, es decir, luna llena.

Este miércoles, el satélite estará a poco menos de 357.000 km de la Tierra, lo que la convertirá en la luna llena más cercana del año y, por lo tanto, en la superluna más grande.

Normalmente, explica la NASA, cuando ocurre una superluna, el satélite puede verse un 30% más brillante y hasta un 14% más grande que una luna llena típica. Pero, en el caso de la luna de este miércoles, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que su diámetro aparente se verá un 8% más grande y aproximadamente un 16% más brillante que el promedio.

Esta luna es conocida en la tradición anglosajona como la “Luna del cazador”. Recibe este nombre porque marca la época en la que los campos ya estaban cosechados y los cazadores podían ver más fácilmente a los animales en la oscuridad de la noche. Otras personas lo asocian al momento en el que los castores fortifican sus diques para el invierno e, históricamente, los tramperos buscaban sus pieles más gruesas.

La anterior superluna se registró el mes pasado, cuando el satélite estuvo a 361.458 kilómetros de la Tierra. Ahora la distancia será de 356.980 exactamente, razón por la que “este evento representa un momento ideal para la observación a simple vista o la fotografía astronómica”, mencionó la UNAM.

