DAPHNE: la nueva misión de la NASA para estudiar los efectos del clima espacial en la Tierra

Imagen de referencia. La misión tendría un costo de 250 millones de dólares. Foto: EFE - Glenn Benson/ NASA

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La Administración Aeronáutica y Espacial de Estados Unidos, la NASA, seleccionó para su desarrollo una nueva misión. Se trata de Daphne (Explorador Dinámico de la Atmósfera y la Ionosfera), una misión que busca estudiar el clima espacial y su interacción con la atmósfera terrestre.

“La misión DAPHNE (Explorador Dinámico de la Atmósfera y la Ionosfera) entrará en la Fase B de desarrollo, que incluye la planificación y el diseño para el vuelo y las operaciones de la misión”, explicó la NASA en un comunicado.

De acuerdo con la agencia espacial, esta misión contará con dos satélites gemelos, que serían lanzados al espacio en 2029, que analizarán los cambios en la atmósfera inferior del planeta generan alguna influencia en la atmósfera superior y en el clima espacial.

El objetivo final de la misión es entender el clima espacial y prepararse en el futuro para prevenir sus impactos en tecnologías como el GPS y los satélites que envían diferentes compañías y centros de investigación a la órbita de la Tierra. También buscan predecir y evitar impactos en los astronautas que viajan al espacio.

“A medida que la NASA envía astronautas más allá de la protección magnética de la Tierra, a la Luna, Marte y otros destinos, DAPHNE se unirá a la flota científica de la NASA, estratégicamente ubicada en todo el sistema solar, para proporcionar datos que ayudarán a los planificadores de misiones a predecir y mitigar los efectos del clima espacial en beneficio de todos”, dijo Nicky Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la sede de la NASA en Washington, en el comunicado.

Uno de los elementos climáticos claves en el espacio a la hora de lanzar misiones es el viento. Las mediciones de esta misión serían fundamentales para poder predecir las mejores condiciones para lanzar una nave hacia el espacio.

“La misión será sometida a una revisión de confirmación en 2027, en la que se evaluará su progreso y la disponibilidad de fondos. De confirmarse, el costo total estimado de la misión, sin incluir el lanzamiento, no superará los 250 millones de dólares del año fiscal 2023, y su fecha de lanzamiento no será anterior a 2029″, apuntó la NASA en el comunicado.

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