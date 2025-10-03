De 12 mil años de antigüedad: descubren grabados de animales de tamaño real

Algunos de los grabados que encontraron los investigadores. Foto: Guagnin, M., Shipton, C., Al-Jibreen, F. et al. Monumental rock art illustrates that humans thrived in the Arabian Desert during the Pleistocene-Holocene transition. Nat Commun 16, 8249 (2025)

En un estudio que acaba de ser publicado en la revista Nature Communications, un grupo de investigadores hizo un anuncio que tiene emocionados a los arqueólogos: reportaron haber encontrado figuras de animales elaboradas por humanos de hace 12 mil años en el desierto de Nefud, en el norte de Arabia Saudita.

El equipo estuvo liderado por María Guagnin, del Departamento de Arqueología del Instituto Max Planck de Geoantropología, en Alemania, y por Ceri Shipton, del Instituto de Arqueología, del University College London. También participaron investigadores de la Universidad Rey Saud, en Arabia Saudita, y de la Universidad Griffith, en Australia.

Según reportan en su artículo, este hallazgo es fundamental pues aporta pruebas sobre la presencia humana en un período del que no hay muchas pistas en ese lugar. Es una señal, además, de que vivieron en el desierto mucho antes de lo que se pensaba y sobrevivieron a difíciles condiciones climáticas.

Para encontrar estos grabados los investigadores tuvieron mucha suerte. Así, al menos, le dijo Guagnin al periódico The New York Times. La razón es sencilla: “Los grabados están tan descoloridos que solo son visibles durante unos 90 minutos por la mañana, cuando el sol sale sobre la montaña y la luz incide sobre el arte rupestre en el momento justo”.

En total, los investigadores encontraron 176 grabados en áreas que no habían sido exploradas por arqueólogos previamente. Entre ellas, hay 130 de animales en tamaño real. Hay uros, gacelas y camellos. El camello, precisamente, creen los científicos, es el animal en torno al cual se centra el simbolismo de ese arte rupestre. De acuerdo con su estudio, estos grabados tienen entre 11.400 y 12.800 años de antigüedad.

Lo que los autores sospechan, como escriben en el artículo, es que estas imágenes de tamaño real eran utilizadas para “marcar fuentes de agua y las rutas entre ellas, quizás proporcionando impresionantes recordatorios visuales”.

También, por el momento, aseguran que estos descubrimientos indican que “las poblaciones que grabaron los paneles de arte rupestre monumental de Jebel Arnaan y Jebel Misma fueron los primeros ocupantes del interior del norte de Arabia desde el Último Máximo Glacial. Estos pioneros pudieron prosperar en las condiciones áridas del Pleistoceno terminal y el Holoceno temprano debido a los cuerpos de agua estacionales”.

“Este artículo proporciona evidencia que sugiere que hace 12.000 años no solo había gente en el norte de Arabia, sino que también creaban arte rupestre complejo y producían herramientas que sugieren contacto con el Levante”, explicó a The New York Times s Hugh Thomas, arqueólogo de la Universidad de Sydney (Austrlia) y quien no participó en el estudio.

