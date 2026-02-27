Debajo de la piel: por qué la “raza” no alcanza a nombrar lo que somos

El mapa genético humano no tiene casillas fijas, solo gradientes.
Foto: Getty Images/iStockphoto
Hay razas de perros y razas de gatos. Vacas, caballos y tantos otros animales domésticos se agrupan en categorías que llamamos razas. Y, desde tiempos inmemoriales, también a los humanos se nos ha repartido y encasillado en infinidad de grupos, bajo etiquetas movedizas que cambian con la época y que han servido, una y otra vez, para legitimar el sometimiento, la explotación y el colonialismo.
En Europa se habló de “razas” celtas, teutónicas y anglosajonas; y también de “razas” semitas. La antropología física del siglo XIX mantenía un rico...
