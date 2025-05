Descubren figuras africanas de más de mil años de antigüedad durante una excavación

Las figuras, talladas en hueso y madera de ébano, tienen forma de mujeres y hombres con rasgos faciales africanos. Foto: Autoridad de Antigüedades de Israel

Durante una excavación arqueológica en Tel Malhata, en la región del Néguev (Israel), un grupo de investigadores* halló cinco milenarias figurillas, que son pequeñas representaciones tridimensionales, en este caso de humanos. El descubrimiento, hecho por integrantes de la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA), tuvo lugar en unas tumbas de 1.500 años de antigüedad.

Las figuras están talladas en hueso y madera de ébano, y tienen forma de mujeres y hombres con prominentes rasgos faciales africanos. Además, poseen un orificio para ser usados alrededor del cuello, por lo que parece que no se trataba de objetos meramente decorativos, sino “personales e íntimos, que transmitían una historia de identidad y memoria”, según comunicó la IAA.

La investigación, publicada en la revista de la entidad, denominada ‘Atiqot, sugiere que estas reliquias podrían ser prueba de que una comunidad cristiana habitó el sur de Israel hace 1500 años, con miembros que probablemente provenían de África. De acuerdo con los arqueólogos, es posible que las figurillas representen a antepasados y, de ese modo, sean símbolo de tradiciones transmitidas de generación en generación, aún después de la adopción del cristianismo.

Durante el período romano-bizantino, recuerda la IAA, Tel Malhata fue un punto clave, donde transitaban y se cruzaban comerciantes del sur de Arabia, India y África. Para los investigadores, hallar objetos africanos en tumbas cristianas locales es algo muy extraño, y aporta a la comprensión de la diversidad cultural de los antiguos habitantes de la zona.

A ojos de Eli Escusido, director de la entidad, este tipo de hallazgos es “conmovedor no solo desde una perspectiva arqueológica, sino también a nivel humano. Sirve como recordatorio de que la Tierra de Israel siempre ha sido una encrucijada de culturas y pueblos: las personas que llegaron aquí se integraron a la población local y, aun así, conservaron tradiciones y creencias de tierras lejanas”.

Junto a las figurillas, que están en muy buen estado de conservación, se encontraron objetos de cristal, joyas de piedra y brazaletes de bronce, lo cual es símbolo de un entierro cristiano tradicional de los siglos VI a VII d. C.

“Dado que las tumbas estaban cerca y presentaban el mismo tipo de ajuar funerario, probablemente se trataba de una madre y un niño”, dijo Noé D. Michael, principal autor del estudio, integrante de la IAA y la Universidad de Colonia, de Alemania, al diario local Times of Israel. “Desafortunadamente, no pudimos extraer restos de ADN de los huesos para realizar una prueba”. Según afirmó el investigador, hasta ahora no se había identificado una figura como estas en Israel, Jordania o, en general, en la región.

*Además de Noé D. Michael, los otros integrantes de la IAA que hicieron parte del hallazgo fueron Svetlana Tallis, Yossi Nagar y Emil Aladjem.

