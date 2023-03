Descubren los fósiles de los que serían los polinizadores más antiguos

Esta especie de insectos vivieron hace 280 millones de años. Foto: Biology Letters - Biology Letters

Un grupo de paleontólogos, en medio de una expedición en el río Sylva, en Rusia, se llevó una sorpresa durante su travesía: unos fósiles raros que pertenecían a unos insectos muy parecidos a las tijeretas. Estos restos, dicen los investigadores, podrían pertenecer a algunas de las especies de los primeros polinizadores de plantas del mundo. (Lea: La historia de un error: un nido de abejas fue confundido con un importante fósil)

En un artículo publicado en la revista Biology Letters, los científicos rusos y polacos aseguraron que “con 280 millones de años, los especímenes encontrados a la orilla del río son anteriores a los primeros insectos cubiertos de polen conocidos, que son de unos 120 millones de años”.

Los fósiles de esta especie, llamada tillyardembiid, tenían grumos de polen sobre su cabeza, en su cuerpo y en sus patas, que se lograron ver gracias a un microscopio fluorescente. Tras analizar estas muestras de polen, los paleontólogos establecieron que provenía de las gimnospermas, una gama de plantas que no producen semillas y no florecen.

De acuerdo con los investigadores, esta especie de planta evolucionó hace 250 o 150 millones de años. Sin embargo, se volvieron más comunes hace 100 millones de años, cuando aumentaron los polinizadores y, con ellos, se transformó la diversidad terrestre. (Puede leer: Descubren un pingüino prehistórico que sería el más grande que jamás existió)

Alexander Khramov, investigador del Instituto Paleontológico de la Academia Rusa de Ciencias, en Moscú, y uno de los investigadores de este trabajo, explicó que “este descubrimiento arroja luz sobre la evolución temprana de la polinización por insectos y proporciona evidencia directa y definitiva de la dispersión del polen por insectos paleozoicos”.

Uno de los misterios que inquieta a los investigadores es si estos insectos, que tenían alas y eran muy efectivos para dispersar el polen, coevolucionaron con las gimnospermas o no. Para Khramov, “no podemos retroceder en una máquina del tiempo para observar si estos insectos polinizaron o no. Incluso si polinizaron gimnospermas antiguas durante todo el día, no hay forma de probarlo con certeza por medio de la paleontología”. (Le puede interesar: Hallan en Argentina restos fósiles de tiburón prehistórico)

