Descubren nuevos volcanes, cañones y montañas bajo el océano Pacífico colombiano

Impresión en 3D del "mapa" del Océano Pacífico.
Foto: Marcela Han Acero - SGC
Dentro de unos tres o cuatro meses, más o menos, miles de turistas empezarán a llegar a Buenaventura en búsqueda de uno de los mamíferos más grandes del planeta: las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae). Tan grandes como un autobús en su etapa adulta —cerca de 16 metros—, llegan al Pacífico colombiano porque...
Por Sergio Silva Numa
Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
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