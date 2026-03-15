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Descubren nuevos volcanes, cañones y montañas bajo el océano Pacífico colombiano

Por primera vez, el país tiene un mapa detallado de lo que hay en el fondo del Océano Pacífico. Tras un trabajo liderado por el Servicio Geológico Colombiano, en el que participaron comunidades de Buenaventura, caracterizaron y nombraron la particular geografía que está a cientos de metros de profundidad y que es imperceptible al ojo humano.

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Sergio Silva Numa
Sergio Silva Numa
15 de marzo de 2026 - 01:54 p. m.
Impresión en 3D del "mapa" del Océano Pacífico.
Impresión en 3D del "mapa" del Océano Pacífico.
Foto: Marcela Han Acero - SGC

Dentro de unos tres o cuatro meses, más o menos, miles de turistas empezarán a llegar a Buenaventura en búsqueda de uno de los mamíferos más grandes del planeta: las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae). Tan grandes como un autobús en su etapa adulta —cerca de 16 metros—, llegan al Pacífico colombiano porque...

Sergio Silva Numa

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
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Dali(14073)Hace 13 minutos
Excelente 👆
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