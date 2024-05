Descubren planeta potencialmente habitable a 40 mil años luz de la Tierra

23/05/2024 Gliese 12 b POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD DE WARWICK Foto: Europa Press - UNIVERSIDAD DE WARWICK

Un equipo internacional de científicos descubrió un planeta del tamaño de Venus, con una temperatura promedio de 42 º C y una distancia de 40 años luz de nuestro planeta Tierra. Se trata de Gliese 12b, cuya importancia, más allá del hallazgo, radica en que cumple con una serie de condiciones que lo harían habitable.

Los hallazgos fueron publicados en la revista académica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, y aunque no se ha comprobado si el planeta tiene atmósfera o no, los investigadores especulan que podría ser similar a la de Venus o nuestro planeta. Obtener una respuesta al respecto sería clave para determinar puede albergar agua líquida y, posiblemente, vida en su superficie.

Por otro lado, características que sí lograron establecerse de Gliese 12b fueron su órbita de 12 días y su ubicación como enana fría roja en la constelación Piscis. Shishir Dholakia, candidata a doctorado en Astrofísica de la Universidad del Sur de Queensland (Australia), explicó que estos rasgos podrían ayudar a estudiar si los planetas del tamaño de la Tierra que orbitan alrededor de estrellas frías pueden conservar sus atmósferas, lo que representaría “un paso crucial para avanzar en nuestra comprensión de la habitabilidad de los planetas de nuestra galaxia”, dijo Dholakia en un comunicado.

Se espera, también, que investigaciones más profundas sobre Gliese 12b ayuden a comprender por qué Venus y la Tierra evolucionaron de manera diferente, teniendo en cuenta que la hipótesis de los científicos es que el lejano planeta experimentara un efecto invernadero en algún punto de su historia, con temperaturas por encima de los 400 º C, que podrían haber afectado la formación de su atmósfera -en caso de que esta sí exista.

Larissa Palethorpe, codirectora del hallazgo, colaboró con la NASA para confirmar el nuevo planeta. Ella, en sus palabras, espera que se continúen haciendo investigaciones sobre Gliese 12b, por ejemplo, con el telescopio James Webb para ampliar en los detalles de su composición.

Michael McElwain, astrofísico en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, le dijo a la agencia Europapress que solo conocemos un pequeño número de planetas similares a la Tierra que están lo suficientemente cerca y cumplen con los criterios necesarios para estudios de mayor profundidad. El más cercano es Próxima Centauri b, a 4 años luz de distancia, sobre el que tampoco se ha confirmado la existencia de atmósfera.

