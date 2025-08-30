Descubren un disco de formación de planetas con características nunca antes vistas

Las observaciones se hicieron utilizando el Telescopio Espacial James Webb. Foto: XUE

La formación de planetas es uno de los procesos que estudia la astrofísica utilizando herramientas como el Telescopio Espacial James Webb (JWST, por su sigla en inglés), el instrumento de observación más poderoso que se ha desarrollado para estos fines.

Entre el descubrimiento de galaxias distantes y agujeros negros, los científicos que dedican su vida a analizar el espacio también identifican puntos en los que podrían empezar a formarse planetas.

Un grupo de científicos, dentro de los que se encuentran seis colombianos, tres de ellos de la...