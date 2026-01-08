Con un nuevo telescopio, descubren un enorme asteroide que rompe récords de velocidad

Esta es una ilustración artística, realizada por el observatorio, del asteroide 2025 MN45. Foto: NSF–DOE Vera C. Rubin Observat - NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA/P. Marenfeld

Esta semana se publicó el descubrimiento de un asteroide enorme que estableció un nuevo récord de velocidad para las rocas espaciales de gran tamaño. Se trata del 2025 MN45 y su hallazgo se logró gracias a un observatorio con apenas nueve días de funcionamiento.

La revista The Astrophysical Journal Letters dio a conocer la investigación esta semana. Un grupo de científicos que se encuentra revisando los datos que ha recopilado el Observatorio Vera C. Rubin durante sus primeros días, encontraron este asteroide.

Se estima que tiene unos 710 metros de diámetro. Esto es más de tres veces la altura del edificio Colpatria, uno de los más altos e icónicos de Bogotá.

Pero lo sorprendente de este asteroide no está solo en su tamaño. El 2025 MN45 es el asteroide de más de 500 metros de diámetro con la rotación más rápida que se haya conocido, superando por mucho a sus antecesores en ese registro.

Este asteroide completa un giro sobre su propio eje en 1,9 minutos. Es decir, unos 113 segundos. Para hacerse a una idea, otros asteroides de tamaño similar que se registraron en esta observación tienen tiempos de rotación de 3,8 minutos, 13 minutos y hasta 16 minutos. A pesar de la gran diferencia, estos también entran a la lista de los más rápidos que se han conocido.

“A medida que los asteroides orbitan el Sol, también giran en una amplia variedad de rangos y velocidades. Estas velocidades de rotación no sólo ofrecen claves sobre las condiciones de su formación hace miles de millones de años atrás, sino que también dan indicios sobre su composición interna y evolución a lo largo de su vida. En particular, un asteroide que gira rápido pudo acelerarse por una colisión pasada con otro asteroide, sugiriendo que podría ser un fragmento de un objeto originalmente más grande”, explicó el Observatorio en un comunicado.

De acuerdo con los científicos, el Observatorio Vera C. Rubin logró hacer unas 340.000 observaciones en sus primeros nueve días de funcionamiento. Este centro de investigación, que recibe su nombre por una reconocida astrónoma estadounidense, fue puesto en funcionamiento a mediados de 2025.

Se encuentra en la cima del Cerro Pachón, un punto en la región de Coquimbo, en Chile, y tiene un telescopio que tiene la capacidad de abarcar todo el cielo disponible en este punto. Por esto, se espera que el descubrimiento de este asteroide sea apenas el principio de las investigaciones que permitirá este observatorio.

“Tal como lo demuestra este estudio, aun en su temprana fase de comisionamiento, Rubin nos está permitiendo estudiar de forma exitosa una población de asteroides del cinturón principal relativamente pequeños con una rotación muy rápida, lo que no habría sido posible detectar antes”, dijo Sarah Greenstreet, la científica que lideró la investigación, en el comunicado.

