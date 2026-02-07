Descubren una nueva especie de iguanodonte gracias a un fósil sin precedentes

Resume e infórmame rápido

Un grupo de científicos descubrió una nueva especie de iguanodonte, un tipo de dinosaurio que vivió en el Cretácico Inferior, un período que se extendió hasta hace más de 100 millones de años.

Pero, no solo encontraron una nueva especie de iguanodonte. Además, describieron características de su piel a nivel celular, pues se encontraban “exquisitamente fosilizadas”, según los autores. La investigación fue publicada en la revista Nature ecology & evolution.

La nueva especie, caracterizada por tener espinas a lo largo del cuerpo, fue bautizada con el nombre científico Haolong dongi. De acuerdo con el estudio, el género Haolong hace referencia, en chino, a un “dragón espinoso”. El nombre de la especie, dongi, se dio como una conmemoración.

“El nombre específico rinde homenaje a Dong Zhiming (1937-2024), pionero de la investigación sobre dinosaurios en China y uno de los paleontólogos más influyentes de los últimos 60 años, quien falleció recientemente”, explicaron los investigadores en el artículo.

El fósil a partir del cual se describió la especie fue alojado en el Museo Geológico de Anhui, en China. En este se puede apreciar la conservación de la piel fosilizada, en la que se es posible identificar escamas y púas del animal.

Las púas, como las describieron los científicos, tienen una estructura cilíndrica y hueca. No hay claridad sobre qué rol evolutivo podrían tener, pero descartaron que se tratara de protoplumas, una etapa temprana de la aparición de las plumas en los dinosaurios.

Una de las hipótesis que proponen los autores es que se trate de mecanismos sensoriales, que les permitían recibir señales táctiles, de vibración y, como pasa con algunos reptiles, una mejor absorción de agua.

