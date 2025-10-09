Logo El Espectador
Ciencia

Descubren una nueva especie de orquídea en la Serranía de Juaica, en Tenjo

La especie fue nombrada en honor al cerro Juaica y hace parte de las más de 4.200 especies de orquídeas que hay en Colombia.

Redacción Ciencia
09 de octubre de 2025 - 08:20 p. m.
La planta florece entre julio y agosto.
Foto: Cortesía
En una reserva en la Serranía de Juaica, en Tenjo, Cundinamarca, descubrieron una nueva especie de orquídea y la nombraron en honor a ese lugar: Juaica (Epidendrum juaicaense, por su nombre científico).

“Su nombre rinde homenaje a Juaica quien, según la mitología Muisca, fue la soberana de Tenjo y de los territorios vecinos y es reconocida como guardiana ancestral de estas montañas”, explicó la reserva Forest of Orchids.

La especie se encontró a 2.900 metros sobre el nivel del mar y fue descrita en el Icones Orchidearum Fascicle. “Con este descubrimiento, ciencia, cultura y naturaleza se entrelazan para recordarnos el valor de la biodiversidad y la importancia de visibilizar, honrar y cuidar nuestro territorio, biodiversidad y cultura ancestral”, añadió la reserva en el documento.

Su distribución está entre Tenjo, Subachoque y Tabio, pero también en Guasca y algunos municipios de Boyacá. También se ha reportado en el Parque Nacional Natural Chingaza. Se encuentra en bosques húmedos entre los 2.600 y los 3.100 metros sobre el nivel del mar. Además, es una planta que florece entre julio y agosto, de acuerdo con la descripción de los científicos.

Al tratarse de una especie con menos de 10 localidades registradas, dicen los científicos que la reportaron, clasificaría como una especie “en peligro”, según las categorías establecidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por su sigla en inglés).

La reserva Forest of Orchids, además de esta especie, “cuenta con la colección viva más completa de orquídeas de Colombia que se pueda visitar y trabaja en la conservación de especies en peligro de extinción, investigación científica, restauración ecológica y turismo regenerativo”, afirmaron tras el descubrimiento.

Las orquídeas en Colombia

Colombia es el país con más especies de orquídeas reportadas en el mundo, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente. Se ha registrado más de 4.200 especies y, además, 1.570 solo se encuentran en el territorio nacional.

“Las orquídeas están presentes en casi todos los ecosistemas del planeta, excepto en regiones con nieves perpetuas o en ambientes extremadamente desérticos. En Colombia, según el documento,la principal amenaza de las orquídeas está en la destrucción de sus ecosistemas naturales por la deforestación de los boques y la transformación de los hábitats,ya que esta familia de plantas necesita de cobertura boscosa para su establecimiento y desarrollo. Por ejemplo, un solo árbol en algunos sitios en Colombia, puede albergar más especies de orquídeas que un bosque entero de un país con estaciones", indica el Minambiente en su página web.

Por Redacción Ciencia

