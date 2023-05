La nueva especie de tiburón que no estaba en el radar de la ciencia

Imagen de una hembra del "Apristurus ovicorrugatu" Foto: Tomada de Blanco et al., 2023, en The Journal of Fish Biology

“Apristurus ovicorrugatus”. Con ese nombre, un grupo de investigadores acaba de presentar a una nueva especie de tiburón que no estaba en el radar de la ciencia. El hallazgo lo anunciaron en un artículo en la revista Journal of Fish Biology.

El título con el que presentan su estudio resume la particular historia detrás de este descubrimiento: ¿Qué fue primero, el tiburón o el huevo? Como relata a The New York Times, Helen O’Neill, una de las autoras, las primeras sospechas de la existencia de una nueva especie aparecieron en 2011. (Lea El particular caso del paciente paisa resistente al alzhéimer)

Entonces, unos investigadores que estaban revisando materiales no catalogados de Colección Nacional de Peces de Australia, encontraron una cosa que les llamó la atención: un misterioso huevo que no supieron cómo clasificar.

Lo primeros indicios sugerían que ese huevo de tiburón pertenecía al género Apristurus, el segundo más diverso, donde se encuentran los animales conocidos como “tiburón gato fantasma” o “demonio”, pues tienen ojos alargados y viven en las profundidades.

Hay otra particularidad que solo comparten dos especies: los ojos blancos, una característica que, como señala O’Neill, solo comparten dos especies del género Apristurus. Sin embargo, notaron que sus huevos eran diferentes. La “cápsula” que los contenía tenían unas crestas particulares que, a todas luces, los hacían distintos.

Para completar la tarea, llevaron a cabo estudios de la morfología de la “cápsula” de los huevos, de los dientes, las escamas y el hígado. Así describieron al Apristurus ovicorrugatus, pero se encontraron con un tropiezo. Su artículo no fue aceptado, pues no contaba con material genético.

Como contaba O’Neill, la noticia fue una gran decepción. El proceso podía durar más de 20 años, pues no ese material no estaba disponible.

Sin embargo, en un viaje a Australia Occidental, se llevaron una grata sorpresa: encontraron “cápsulas” de los huevos del Apristurus ovicorrugatus con un embrión. Fue la pieza final del rompecabezas para comprobar que, efectivamente, se trataba de una nueva especie que ahora detallan y tiene asombrados a los biólogos marinos.

