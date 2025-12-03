Descubrieron el yacimiento de huellas de dinosaurios más extenso del mundo

El yacimiento establece varios récords mundiales, de acuerdo con la revista Plos One. Foto: Plos One

Un artículo publicado hoy en la revista Plos One reporta el hallazgo del que, hasta ahora, es el yacimiento de huellas de dinosaurios más extenso del mundo.

Se encuentra en lo que hoy es Bolivia, sobre una antigua una costa, y contiene miles de huellas y otros rastros de dinosaurios. “Estos yacimientos proporcionan detalles únicos sobre el comportamiento de especies antiguas, pero la mayoría permanecen inéditos”, explicó la revista en un comunicado.

Los investigadores analizaron un total de nueve puntos dentro del yacimiento. Allí lograron identificar más de 16.000 huellas de dinosaurios que datan del final Cretácico, hace poco más de 66 millones de años.

“Estas huellas varían en tamaño, desde diminutas (<10 cm) hasta grandes (>30 cm), y registran diversos comportamientos de los dinosaurios, como correr, nadar, arrastrar la cola e incluso giros bruscos”, dice el comunicado.

Corresponden a dinosaurios terópodos, caracterizados por tener extremidades funcionales con tres dedos y que caminaban sobre sus dos patas traseras.

“La mayoría de estas huellas están orientadas aproximadamente en dirección noroeste-sureste, con marcas de ondulación preservadas en el sedimento, lo que sugiere que estos dinosaurios vagaban por la antigua costa”, añade la revista.

Además de ser el yacimiento más extenso jamás registrado, la revista Plos One asegura que establece otros récords mundiales, como el de cantidad de huellas individuales de dinosaurios. También los de “huellas continuas, rastros de cola y rastros de natación”.

Que este lugar concentre esta gran cantidad y variedad de huellas de dinosaurios indica que se trataba de un punto de alto tránsito de estos animales. “La orientación paralela de algunas huellas podría indicar la presencia de grupos de dinosaurios que viajaban juntos”, afirma el comunicado.

Los autores, además, señalan que se trata de un yacimiento en el que aún quedan muchos puntos por explorar y que es posible que se identifiquen más huellas de las que ellos reportaron en su investigación.

“Es increíble trabajar en este sitio, porque dondequiera que mires, el suelo está cubierto de huellas de dinosaurios”, dijo Raúl Esperante, investigador del Instituto de Investigación en Geociencias de California, Estados Unidos, a la revista.

