Despegó la nave china que busca llegar hasta un asteroide y regresar a la Tierra

En la madrugada de este jueves 29 de mayo, despegó una nave con la que China quiere hacer historia. A las 1:31 a. m., según reportaron medios locales, la nave espacial Tianwen-2 salió a bordo de un cohete Long March 3B, para cumplir una inusual misión: llegar hasta un asteroide para recolectar muestras y, luego, volver a la Tierra.

El lanzamiento se hizo desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Xichang, mientras en Colombia aún era miércoles, 28 de mayo. De lograr su cometido, que es alcanzar al asteroide 469219 Kamoʻoalewa, China se convertirá en el tercer país en haber logrado una misión de este tipo. Estados Unidos y Japón ya lo han hecho.

Como le dijo a The New York Times, Yuqi Qian, geólogo lunar de la Universidad de Hong Kong, no hay científico planetario chino que, en este momento, no esté cruzando los dedos para que esta misión se lleve a cabo con éxito.

El objetivo de esa travesía es que la nave china pueda recopilar algunas muestras que, posteriormente, serán analizadas en la Tierra, lo cual le permitirá a los científicos conocer las propiedades físicas y químicas del asteroide Kamoʻoalewa, que fue descubierto en 2016 gracias a observaciones hechas con el telescopio Pan-STARRS1, en Hawái.

Hasta el momento se sabe que la gravedad de este asteroide es cercana a cero y se desplaza en una órbita solar elíptica. Según habían explicado al portal de noticias de la revista Science los astrónomos Li Chunlai y Liu Jianjun, de los Observatorios Astronómicos Nacionales de China, esa órbita particular, sumada al origen desconocido del asteroide, lo hacen “sumamente valioso para la exploración científica”.

En esta ocasión, uno de los mayores retos que tendrá la nave china tiene que ver con el tamaño de Kamo’oalewa: tiene entre 40 y 100 metros de diámetro, casi lo mismo que una cancha estándar de fútbol. El asteroide, además, rota cada 28 minutos, mucho más rápido que los asteroides explorados hasta ahora.

Tianwen-2 tendrá como próximo destino el cometa 311P/PANSTARRS, que se ubica entre Marte y Júpiter. La nave llegaría allí siete años después para analizar el cometa y buscar pistas sobre la evolución del Sistema Solar.

