Destruyen dibujos rupestres indígenas de 30.000 años de antigüedad

Desde 2014, la cueva de Koonalda ha estado en la lista de Patrimonio Nacional de Australia. Foto: Grupo cultural Mirning - Grupo cultural Mirning

En las cuevas de Koonalda, en Australia, un grupo de vándalos destruyeron unas obras de arte rupestre indígenas que tenías más de 30.000 años de antigüedad, según informaron varios de los medios locales. Esta cueva es considerada sagrada por sus dueños, que son el pueblo aborigen Mirning. (Lea: El esfuerzo del pueblo kogui por restaurar su territorio ancestral)

Al parecer, los vándalos cortaron un alambre de púas y cavaron debajo de una puerta de acero para ingresar a las cuevas. Allí pintaron un graffiti en la pared de piedra caliza sobre los antiguos dibujos de Nullarbor Plain. En las cuevas, los vándalos escribieron “no mires ahora, pero esta es una cueva de la muerte”.

Kyam Maher, fiscal general de Australia Meridional y ministro de asuntos aborígenes, señaló al medio ABC Radio de Australia, que el hecho es impactante, pues “estas cuevas son algunas de las primeras evidencias de la ocupación aborigen de esa parte del país”.

Por su parte, Keryn Walshe, arqueóloga de antiguos sitios aborígenes, señaló a The Guardian que lamentablemente estos dibujos rupestres no podrán ser recuperados. “La superficie de la cueva es muy blanda. No es posible eliminar el grafiti sin destruir el arte que hay debajo”, añadió. (Puede leer: La Unesco declara los saberes indígenas de Colombia como Patrimonio Inmaterial)

Por el momento, las autoridades no han podido determinar el grupo de vándalos. Pero, advirtieron que por los hechos deberán pagar una multa de 10,000 dólares australianos o deberán enfrentar hasta seis meses de prisión.

Desde 2014, la cueva de Koonalda ha estado en la lista de Patrimonio Nacional de Australia y es uno de los lugares históricos más importantes de la historia del país. Según el registro Australian National Hertiage Places, “los hallazgos arqueológicos en esta zona transformaron la comprensión de la comunidad científica y del público sobre la prehistoria australiana y mundial”. (Lea también: Marina Silva, defensora de la Amazonia brasileña que repite como ministra de Ambiente)

