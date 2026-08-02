Dos momias albergaban la prueba de que los europeos trajeron la viruela a América

Imagen de referencia. En el arte de la época, hay variadas representaciones de personas infectadas por el virus. Foto: Wikimedia Commons

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Un grupo de científicos publicó hace pocos días una evidencia que comprobaría que los europeos trajeron la viruela a América durante la colonización. Se trata de los genomas más antiguos conocidos del virus, que se encontraban en dos momias halladas en Chile.

La viruela es una de las enfermedades que mayor mortalidad causó en el continente durante el período de colonización europea. Es una enfermedad causada por el Variola virus y estuvo presente en el mundo hasta hace menos de 50 años.

Aunque el vínculo parecía muy claro, la ciencia no había logrado hasta ahora asociar las cepas que causaron gran mortalidad entre los siglos XV y XIX en América, con las que circulaban antes de la colonización en Europa.

Los científicos, que publicaron su investigación en Science, analizaron el ADN viral de dos personas que vivieron en una comunidad local de Chile. Se estima que los cuerpos de estas personas fueron enterrados entre 1492 y 1631, en plena colonización europea en el continente americano.

En su análisis, los investigadores encontraron que el virus de viruela que se encontró en los cuerpos momificados pertenece a un linaje desaparecido del virus. Al hacer un seguimiento evolutivo, para ubicar su origen, el estudio estableció que la cepa pudo originarse hacia 1296, “después de la división de las cepas europeas de la Alta Edad Media, pero antes del surgimiento de los linajes modernos de viruela”.

“Este descubrimiento proporciona la primera confirmación molecular de que la viruela fue llevada a América durante el período colonial. Pero más allá de rastrear la llegada de la enfermedad, nuestro estudio también arroja nueva luz sobre cómo evolucionó la viruela”, dijo el Dr. Shigeki Nakagome, de la Facultad de Medicina del Trinity College, en Dublín (Irlanda), mediante un comunicado de la institución.

Para los autores, este estudio es una muestra clara de la influencia que tienen las sociedades y los eventos históricos en la evolución de las enfermedades. Uno de sus hallazgos, por ejemplo, indica que el virus empezó a tener una evolución más lenta alrededor del siglo XVI, y habría vuelto a acelerarse hacia el siglo XIX.

Una posible explicación para esto, señalan, es que la viruela que llegó a América encontró a una gran cantidad de población sin ningún tipo de inmunidad. Al no tener resistencia, al virus le era fácil propagarse. La aceleración de su evolución, nuevamente en el siglo XIX, coincide con la expansión de la vacunación contra la viruela, lo que habría llevado al virus a adaptarse de nuevo para sobrevivir entre una población inmunizada.

Los científicos también señalan que el estudio evidencia la importancia de los análisis de ADN antiguo para comprender la evolución de ciertas enfermedades.

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