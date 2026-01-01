Logo El Espectador
Ciencia
Durante este 2026, mire al cielo: la ciencia nos llevará a la Luna, Marte y más allá

En 2026 la ciencia brillará con Artemis II orbitando la Luna, Chang’e‑7 en el polo sur lunar, MMX en Fobos y Deimos, PLATO buscando exoplanetas y un eclipse solar.

Redacción Ciencia
01 de enero de 2026 - 02:00 p. m.
Fobos y Deimos, las dos pequeñas lunas de Marte, han fascinado a los científicos durante décadas debido a su tamaño irregular y a sus órbitas peculiares. /Getty
Foto: Getty Images/Science Photo Libra - Getty Images

El 2026 promete ser un año apasionante y muy excitante para la ciencia, especialmente para aquellos que sueñan mirando hacia el cielo.

En la Luna, la NASA prepara Artemis II, que llevará a cuatro astronautas a orbitar nuestro satélite en un vuelo de aproximadamente diez días. Será la primera misión lunar tripulada desde la década de 1970 y servirá como preparación para futuros aterrizajes en la superficie lunar. Ojo, Artemis II no aterrizará en la Luna; su objetivo es probar en condiciones reales todos los sistemas de la nave Orion y del...

Por Redacción Ciencia

