Durante este 2026, mire al cielo: la ciencia nos llevará a la Luna, Marte y más allá

Fobos y Deimos, las dos pequeñas lunas de Marte, han fascinado a los científicos durante décadas debido a su tamaño irregular y a sus órbitas peculiares.

El 2026 promete ser un año apasionante y muy excitante para la ciencia, especialmente para aquellos que sueñan mirando hacia el cielo.

En la Luna, la NASA prepara Artemis II, que llevará a cuatro astronautas a orbitar nuestro satélite en un vuelo de aproximadamente diez días. Será la primera misión lunar tripulada desde la década de 1970 y servirá como preparación para futuros aterrizajes en la superficie lunar. Ojo, Artemis II no aterrizará en la Luna; su objetivo es probar en condiciones reales todos los sistemas de la nave Orion y del...