Eclipse lunar durante la madrugada de este martes 3 de marzo, ¿cómo y dónde verlo?

Imagen de referencia de un eclipse lunar ocurrido durante 2025. Foto: EFE - Isaac Fontana

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante la madrugada de este 3 de marzo habrá un eclipse lunar total, también conocido como “Luna de sangre”. El evento se podrá observar desde Colombia, debido a que ocurrirá durante la madrugada, cerca del amanecer, pero la ventana de observación será corta.

Lo que ocurre durante un eclipse lunar total, según explicó la NASA en un comunicado, es que la Luna, la Tierra y el Sol se alinean completamente. Aunque el evento dura un par de horas, el mejor momento para la observación, cerca de la alineación total, dura pocos minutos.

En otras palabras, lo que ocurre es que “la luz del sol pasa por el filtro de la atmósfera de la Tierra, antes de llegar a la Luna, tiñéndola de un color rojizo”, aseguró la NASA. Debido a ese color rojizo es que se conoce como Luna de sangre.

Este momento, además, coincide con la fase de Luna llena, lo que ocasiona que el satélite natural de la Tierra esté visible completamente en una de sus caras.

El horario de referencia para el punto de mejor visualización será las 11:33 UTC (tiempo universal coordinado), pero el primer punto de oscurecimiento sería cerca de las 9:00 UTC. El horario de Colombia es de cinco horas menos con respecto al tiempo universal, lo que ubicaría el punto del eclipse sobre las 6:33 a.m.

Sin embargo, por la ubicación de nuestro país, el mejor punto de observación sería más cercano a las 6:00 a.m. Después de las 6:08 a.m. la Luna empezará a perderse de vista en el horizonte, aunque seguirá estando eclipsada por la sombra de la Tierra.

Recomendaciones para observarlo

Al observar un eclipse lunar total no se está viendo directamente a luz del Sol, sino al reflejo de esta sobre la Luna. Es decir que, a diferencia de un eclipse solar, en este no se requiere una protección especial para la vista.

Aunque se puede observar directamente, la NASA recomienda utilizar telescopios y binoculares para tener una mejor experiencia. Además, hay que tener en cuenta que, por tratarse de un eclipse que ocurrirá a la hora del amanecer en Colombia, es posible que la cantidad de luz haga más difícil la observación.

Por eso, si quiere tener la mejor observación posible, es necesario que se aleje de las luces artificiales que hay en la ciudad, ya que estas pueden entorpecer su experiencia.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬