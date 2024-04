El 21 y el 22 de abril, los mejores días para ver la lluvia de meteoritos Líridas

Imagen de referencia. Esta lluvia de meteoritos es una de las más antiguas que se han observado. Foto: iStock - iStock

Con los últimos días de abril también llega una oportunidad que muchos observadores del cielo han estado esperando: la posibilidad de ver la lluvia de meteoritos Líridas.

Aunque han estado activas desde el 14 de abril y, con algo de suerte, se podrán ver hasta el día 29, alcanzarán su pico este 21 y 22 de abril. Eso quiere decir que, entre la noche de este domingo y la madrugada del lunes, va a ser posible observarlas.

Esta lluvia de meteoritos, que suele verse mucho mejor en el hemisferio norte, son los retos de un cometa llamado C/1861 G1 Thatcher. Las Líridas son, de hecho, una de las lluvias de meteoritos más antiguas que se han detallado. Según la página web de la Nasa, se han observado desde hace 2.700 años. “El primer avistamiento registrado de una lluvia de meteoritos Líridas se remonta al año 687 a.C. por parte de los chinos”, se lee en el portal de la agencia espacial.

Por lo general, no hace falta un telescopio o binoculares para verlas en el cielo. Sin embargo, en esta oportunidad, como la luna estará casi llena, no será tan fácil como otros años. Lo ideal, como le dijo Michelle Nichols, directora de observación pública del Planetario Adler de Chicago, al The New York Times, es buscar un lugar oscuro. De lo contrario será un poco difícil.

Esta lluvia de meteoritos, que también se presentan en agosto (las Perseidas) y en diciembre (las Gemínidas), son escombros que, mientras siguen a un cometa o a un asteroide que gira alrededor del sol, dejan un rastro de luz brillante al quemarse en la atmósfera de la Tierra. Su velocidad puede ser de 47 kilómetros por segundo.

De acuerdo con Peter Vereš, científico e investigador del Centro de Planetas Menores, se suelen ver cerca de 18 meteoros por hora. “Esta es una de las diez lluvias de meteoros que producen más de diez meteoros por hora durante su apogeo”, había comentado a la revista Smithsonian el año pasado.

