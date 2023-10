El asteroide que estaría compuesto por elementos que no se han visto en la Tierra

(Imagen de referencia). La densidad de este asteroide se ha calculado en aproximadamente 75 g/cm³, según revela una reciente investigación adelantada por científicos del Departamento de Física de la Universidad de Arizona (Estados Unidos). Foto: Pixabay

A cientos de miles de millones de kilómetros, en el cinturón principal entre Marte y Júpiter, se encuentra un asteroide conocido como 33 Polyhymnia. La particularidad de este objeto rocoso es que su densidad lo lleva a ser considerado uno de los ejemplos más extremos de “objetos compactos ultradensos” o CUDO, por sus siglas en inglés, al tener elementos con densidades superiores a las de cualquier elemento que conozcamos en la Tierra. (Puede leer: Científicos y filósofos proponen una ley evolutiva que faltaba en la naturaleza)

Para hacerse una idea, el elemento estable más denso es un raro metal conocido como platinoide osmio, con una densidad de 22,59 g/cm³, casi el doble de la del plomo. Mientras tanto, la densidad de este asteroide se ha calculado en aproximadamente 75 g/cm³, según revela una reciente investigación adelantada por científicos del Departamento de Física de la Universidad de Arizona (Estados Unidos).

“En algunos asteroides se han medido densidades superiores a las de cualquier elemento conocido en la Tierra. Esto sugiere que están compuestos, al menos en parte, por tipos desconocidos de materia ‘ultradensa’ que no pueden ser estudiados por la física convencional”, dicen los investigadores en su trabajo publicado en la revista académica The European Physical Journal Plus. (Le puede interesar: Por primera vez estudian productos menstruales con sangre real)

Estos elementos, apuntan los científicos, tendrían números atómicos (representados con una Z), superior al límite actual de la Tabla Periódica. Este número, cabe recordar, indica el número de protones en el núcleo del átomo.

Los elementos superpesados son aquellos que tienen un número muy elevado de protones de más de Z 104. Estos elementos se dividen en dos grupos: aquellos que tienen un número atómico de entre 105 y 108 y que se han obtenido experimentalmente y, aquellos con números atómicos de más de 118, que aún no se han observado, pero de los cuales se han predicho algunas propiedades. (También puede leer: Lluvia de meteoros de las Oriónidas: ¿cuándo se podrá ver?)

El número atómico estimado para los elementos que componen el asteroide 33 Polyhymnia sería de más de 118, “posiblemente con otros tipos de materia ultradensa”, dicen los investigadores. “La idea de que algunos asteroides puedan estar compuestos de materiales desconocidos en la Tierra está motivando aún más a los posibles ‘mineros espaciales’, que planean explotar los metales preciosos”, advierten los científicos.

Mientras tanto, concluye el líder de la investigación Johann Rafelski, “todos los elementos superpesados —tanto los que son muy inestables como los que simplemente no se observan— se han agrupado como ‘unobtainium’. La idea de que algunos de ellos puedan ser lo suficientemente estables como para obtenerse dentro de nuestro Sistema Solar es apasionante”.