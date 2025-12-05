El comenta 3I/ATLAS tendrá su aproximación más cercana a la Tierra, ¿cómo observarlo?

El cometa 3I/ATLAS fue visto por primera vez en julio de 2025. Foto: NASA, ESA, DAVID JEWITT (UCLA)

El cometa interestelar 3I/ATLAS ha sido todo un acontecimiento dentro de la astronomía. Es el tercer objeto proveniente de fuera de nuestro sistema solar que es detectado y estudiado por los científicos.

Se estima que puede tener millones, y hasta miles de millones de años, de antigüedad, por lo que estudiarlo se ha convertido en una oportunidad para conocer detalles sobre el pasado del universo.

Este mes, el cometa alcanzará su punto más cercano a la Tierra, que será, en realidad, bastante lejano. Ocurrirá el 19 de diciembre, cuando el cometa se ubicará a 1,8 unidades astronómicas de nuestro planeta. Es decir, a unos 270 millones de kilómetros o casi dos veces la distancia a la que estamos del Sol.

Todo esto pasará mientras 3I/ATLAS comienza a alejarse de nuestro sistema solar. Su descubrimiento, en julio pasado, marcó un hito importante para el estudio de este tipo de objetos, del que la NASA ha logrado obtener bastante información.

Se sabe, por ejemplo, que tiene un diámetro de entre 440 metros y 5,6 kilómetros, y que alcanzó una velocidad aproximada de 246.000 kilómetros por hora, debido a la atracción gravitatoria del Sol.

Tras su paso más cercano por nuestra estrella, ahora empezó a alejarse de nuestro sistema solar, viajando sobre la órbita de Marte y disminuyendo progresivamente su velocidad.

¿Puedo ver al 3I/ATLAS desde la Tierra?

Aunque su punto más cercano a la Tierra será muy distante, es posible verlo desde nuestro planeta. De hecho, puede verse desde ya y se seguirá observando durante los primeros meses de 2026.

Según la NASA, basta con un pequeño telescopio para poder observarlo desde casa, siguiendo las guías de observación de la agencia espacial. Puede observar su trayectoria utilizando el sistema Eyes on Solar System, en donde se aprecia la ubicación actual del cometa y el recorrido que ha seguido.

