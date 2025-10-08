El descubrimiento en una de las lunas de Saturno que sorprende a los científicos

Imagen de Saturno construida a partir de la información de las misiones que observan ese planeta. Foto: NASA/JPL-Caltech/SSI/Cornell

Desde hace varios años, las lunas de Saturno han sido objeto de estudio de la astronomía por el potencial que han demostrado para albergar señales de vida, como la probabilidad de que posee un océano subterráneo.

En 2017, la NASA confirmó que ese potencial lo comparte con algunas lunas de Júpiter, y por eso se han concentrado varios esfuerzos científicos en estudiarlas.

Recientemente, un grupo de investigadores publicó en la revista Nature Astronomy un hallazgo que ha sorprendido a los científicos: Encélado, una de las lunas de Saturno, tendría más sustancias orgánicas de las que se creía.

Los científicos analizaron una columna de gránulos de hielo que se expulsa de lo que se cree es el océano subterráneo de Encélado. La columna ya había sido estudiada antes, y encontraron arilo y oxígeno, dos sustancias orgánicas.

Pero, esta vez hicieron un análisis químico más detallado, valiéndose de la información que recopila la misión Cassini sobre esta columna de hielo. Encontraron que, además de oxígeno y arilo, allí también se encuentran otros materiales orgánicos como “ésteres/alquenos alifáticos, (hetero)cíclicos, éteres/etilos y, tentativamente, compuestos que contienen nitrógeno y oxígeno”, dice el artículo en la revista Nature.

La razón por lo que esto ha sorprendido a los científicos es que los compuestos orgánicos encontrados en Encélado son los mismos que se encuentran en procesos químicos naturales que dan origen a la vida en la Tierra.

Por eso, la hipótesis de los científicos es que estos compuestos se generan a partir de procesos hidrotermales bajo la superficie de esta luna. Si esto así, es posible que allí haya síntesis y evolución de compuestos orgánicos.

Esto no quiere decir, han advertido científicos consultados por The Guardian, que se haya encontrado vida en Encélado. Sin embargo, sí plantea varias preguntas sobre la forma en la que la ciencia busca vida fuera de la Tierra.

Es necesario seguir estudiando esta luna para determinar si esos compuestos tienen un rol en la presencia de algún tipo de vida en Encélado. O si, por el contrario, la existencia de estos compuestos orgánicos no es suficiente para que exista vida allí.

