El desencanto de los científicos con las convocatorias de Minciencias: $1 billón en juego

El ministerio de Ciencias ocupa la secretaría técnica del OCAD de ciencia, que toma las decisiones respecto a las convocatorias. Foto: El Espectador

Que la ciencia es un sector que está en serios problemas financieros ya es una frase de cajón en Colombia. El presupuesto que le destinan al Ministerio de Ciencias siempre suele estar en las últimas casillas: COP 400.125 millones, en 2024; COP 299.864 millones, en 2025, y COP 379.855 millones, en 2026. En la otra cara de la moneda, Defensa suele tener más de COP 55 billones y Salud, alrededor COP 60 billones.

Para paliar ese hueco, Yesenia Olaya, la encargada de esa cartera, siempre ha reiterado que hay otra bolsa con jugosos...