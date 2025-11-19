Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Ciencia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El desencanto de los científicos con las convocatorias de Minciencias: $1 billón en juego

Investigadores, vicerrectorías, universidades públicas y privadas e, incluso, la Procuraduría, han manifestado su preocupación por la última tanda de convocatorias que anunció la cartera de Yesenia Olaya para financiar la ciencia en el país, pues pide armar proyectos en menos de un mes con requisitos que para ellos son imposibles de cumplir. Minciencias dice que es un proceso transparente que garantiza la participación.

Sergio Silva Numa, Fernán Fortich y Luisa Fernanda Orozco
20 de noviembre de 2025 - 12:41 a. m.
El ministerio de Ciencias ocupa la secretaría técnica del OCAD de ciencia, que toma las decisiones respecto a las convocatorias.
El ministerio de Ciencias ocupa la secretaría técnica del OCAD de ciencia, que toma las decisiones respecto a las convocatorias.
Foto: El Espectador

Que la ciencia es un sector que está en serios problemas financieros ya es una frase de cajón en Colombia. El presupuesto que le destinan al Ministerio de Ciencias siempre suele estar en las últimas casillas: COP 400.125 millones, en 2024; COP 299.864 millones, en 2025, y COP 379.855 millones, en 2026. En la otra cara de la moneda, Defensa suele tener más de COP 55 billones y Salud, alrededor COP 60 billones.

Para paliar ese hueco, Yesenia Olaya, la encargada de esa cartera, siempre ha reiterado que hay otra bolsa con jugosos...

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com

Por Fernán Fortich

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com

Por Luisa Fernanda Orozco

Periodista de la Universidad de Antioquia.@luisaorvallorozco@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias Colombia

Ministerio de Ciencias

Minciencias

convocatorias

regalías

convocatorias de ciencia

inteligencia artificial

científicos

ciencia

ciencia en Colombia

Premium

PremiumEE

yesenia olaya

 

Alberto Rincón Cerón(3788)Hace 16 minutos
El sector Ciencias ha sido tratado durante este gobierno mucho peor que a una Cenicienta. Vergüenza.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.