El “desfile” planetario que se podrá ver en los cielos durante enero

Es probable que haya visto en redes sociales titulares sobre una “rara” o “increíble” alineación planetaria que ocurrirá el próximo 21 de enero. Aunque estos adjetivos pueden sonar espectaculares, la verdad es que no es tan excepcional ver varios planetas en el cielo. En realidad, los planetas siempre se alinean más o menos a lo largo de una misma línea, conocida como la eclíptica. Esta línea representa el plano en el que los planetas orbitan alrededor del Sol.

Por esta razón, a veces parece que los planetas se acercan entre sí, ya que se desplazan a lo largo de su órbita en el vasto escenario cósmico. Aunque no se trata, entonces, de un evento “raro” o especial, es cierto que la oportunidad de ver a varios planetas brillantes no sucede todos los años.

Durante todo enero, se podrá ver, en las primeras horas después del anochecer, a Venus y Saturno en el suroeste, a Júpiter en lo alto y a Marte en el este. Se trata de cuatro planetas cuya observación podrá hacerse a simple vista. Urano y Neptuno también están allí, pero para verlos, dice la Nasa, se necesitará un telescopio.

Hay que insistir: los planetas siempre aparecen a lo largo de una línea en el cielo, por lo que la “alineación” no es especial. Lo que es menos común es ver cuatro o cinco planetas brillantes a la vez, lo que no sucede todos los años. ¿Es un “desfile de planetas”? Este no es un término técnico en astronomía, dice la Nasa.

Todo comenzará a mediados de enero, cuando Venus y Saturno se acercarán en el cielo a una distancia de apenas un par de dedos (unos 2 grados). El 17 y el 18 de este mes es cuando estarán más cerca. Aunque se acercarán en el cielo, no están físicamente cerca entre sí. La razón por la que parecen estar tan próximos es solo una cuestión de perspectiva desde la Tierra. Venus, el planeta más cercano a nuestro planeta, está mucho más cerca del Sol que Saturno, que es un gigante gaseoso distante. Sin embargo, debido a las órbitas de los planetas y cómo se alinean en el cielo desde nuestra perspectiva, parece que estos planetas se aproximan en el firmamento.

Marte alcanza su “oposición” este mes, que es cuando el planeta se encuentra directamente en el lado opuesto de la Tierra respecto del Sol, formando una línea recta. Este es el momento en el que el planeta está más cerca de la Tierra, lo que hace que parezca más grande y brillante. En el caso de Marte, las oposiciones ocurren cada dos años.

Las oposiciones de los planetas, como la de Marte, ofrecen una oportunidad muy interesante para la observación. Durante estos eventos, los planetas están en su punto más cercano a la Tierra, lo que no solo los hace más brillantes, sino también más grandes cuando se observan a través de telescopios. Las oposiciones son momentos muy esperados en la comunidad astronómica, ya que permiten estudios más detallados de los planetas.

Para aquellos interesados en observar el fenómeno, algunos consejos prácticos pueden ser útiles. El mejor momento para observar será justo después del atardecer y antes de que el cielo se oscurezca completamente.

