El “diamante” del tamaño de una hebra de pelo encontrado en el espacio exterior

El profesor de la Universidad de Monash Andy Tomkins (a la izquierda) con el becario de doctorado de la Universidad RMIT Alan Salek sosteniendo una muestra de meteorito de ureilita en las instalaciones de microscopía y microanálisis de la RMIT Foto: Universidad RMIT

Hace unos 4.500 millones de años, un planeta enano colisionó con un gran asteroide en nuestro sistema solar. Ese evento, que pudo haber pasado inadvertido, generó la formación de un extraño elemento que aún en nuestros días se detecta. (Puede leer: Así es el cangrejo que usa esponjas como sombrero para protegerse de sus depredadores)

Ahora un equipo de investigadores de universidades de Australia y el Reino Unido acaba de publicar una investigación en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences en la que confirman la existencia de lonsdaleíta, “una rara forma hexagonal de diamante, en meteoritos de ureilita procedentes del manto del planeta enano”, explican los científicos.