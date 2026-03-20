El enigma que resolvió el científico alemán que ganó el “Nobel de las matemáticas”

Gerd Faltings tiene hoy 71 años y es una figura destacada de la teoría de números.
Foto: NYT - PETER BADGE/THE ABEL PRIZE
Un matemático alemán, Gerd Faltings, es el galardonado de este año del Premio Abel, un honor que se considera la versión del Premio Nobel de las matemáticas. Faltings, de 71 años, es conocido por haber resuelto un problema que había desconcertado a los matemáticos durante décadas. Demostró que una clase de ecuaciones poseía un número finito de soluciones.
La Academia Noruega de Ciencias y Letras, que concede el Premio Abel, anunció el galardón el jueves por la mañana.
“Es una figura destacada de la teoría de números”, dijo Helge Holden,...
Por Kenneth Chang / The New York Times
