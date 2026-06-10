Publicidad

Home

Ciencia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Él es Frank Rubio, el astronauta latino elegido para una misión clave para volver a la Luna

Rubio hace parte de Artemis 3 de la NASA, la misión que probará las capacidades de la nave espacial Orión antes de enviar humanos a alunizar en 2028.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Ciencia
11 de junio de 2026 - 12:44 a. m.
Frank Rubio es astronauta de la NASA desde 2017.
Frank Rubio es astronauta de la NASA desde 2017.
Foto: NASA

La NASA ya dio a conocer los cuatro astronautas elegidos para Artemis 3, la misión que llevará a cabo una serie de pruebas exigentes en órbita terrestre el próximo año, antes de que el humano vuelva a pisar la Luna en 2028. La tripulación está conformada por tres astronautas de la NASA, y por primera vez, uno de la Agencia Espacial Europea (ESA). También, será la primera vez de un hispano en el equipo Artemis: Frank Rubio.

Junto a Randy Bresnik, Luca Parmitano y Andre Douglas, Rubio viajará...

Por Redacción Ciencia

Conoce más

Temas recomendados:

Frank Rubio

Artemis 3

Artemis III

tripulación Artemis

Misión a la Luna

NASA

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.