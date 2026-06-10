Él es Frank Rubio, el astronauta latino elegido para una misión clave para volver a la Luna

Frank Rubio es astronauta de la NASA desde 2017. Foto: NASA

La NASA ya dio a conocer los cuatro astronautas elegidos para Artemis 3, la misión que llevará a cabo una serie de pruebas exigentes en órbita terrestre el próximo año, antes de que el humano vuelva a pisar la Luna en 2028. La tripulación está conformada por tres astronautas de la NASA, y por primera vez, uno de la Agencia Espacial Europea (ESA). También, será la primera vez de un hispano en el equipo Artemis: Frank Rubio.

Junto a Randy Bresnik, Luca Parmitano y Andre Douglas, Rubio viajará...