El Mar Rojo desapareció una vez y la ciencia descubrió cómo volvió a existir

Imagen de referencia. De manera más específica, el estudio reconstruye una historia geológica que comenzó hace 30 millones de años, cuando las placas tectónicas africana y arábiga comenzaron a separarse, formando un valle profundo con lagos aislados. Foto: EFE - Isaac J. Martín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo estudio geológico revela que hace 6,2 millones de años el Mar Rojo se secó por completo, convirtiéndose en un desierto salino. La investigación, publicada en la revista Communications Earth & Environment, reconstruye uno de los episodios ambientales más extremos conocidos en la historia del planeta: la desaparición total del mar y su posterior inundación repentina.

“Nuestros hallazgos muestran que la cuenca del Mar Rojo registra uno de los eventos ambientales más extremos de la Tierra: se secó por completo y luego se inundó repentinamente hace unos 6,2 millones de años. Esa inundación transformó la cuenca, restableció las condiciones marinas y conectó definitivamente al Mar Rojo con el océano Índico”, le dijo a LiveScience Tihana Pensa, investigadora de la Universidad Rey Abdalá de Ciencia y Tecnología (Arabia Saudita).

De manera más específica, el estudio reconstruye una historia geológica que comenzó hace 30 millones de años, cuando las placas tectónicas africana y arábiga comenzaron a separarse, formando un valle profundo con lagos aislados. Luego, hace unos 23 millones de años, el mar Mediterráneo lo inundó, pero poco antes de los 6 millones de años, el sistema entró en una “crisis de salinidad” que duró más de 600.000 años.

Durante ese periodo, el nivel del mar cayó drásticamente y la concentración de sal aumentó tanto que se formaron depósitos de hasta dos kilómetros de espesor. La vida marina desapareció casi por completo.

Los investigadores utilizaron datos sísmicos y registros de capas de roca bajo el fondo marino para identificar una discontinuidad (un punto donde las capas antiguas se interrumpen abruptamente bajo una nueva superficie horizontal), lo que sugiere que todo el mar volvió a llenarse de agua en ese momento.

Para determinar las fechas, el equipo analizó variaciones en el estroncio radiactivo del océano, que cambia a un ritmo conocido, y examinó microfósiles. Encontraron una ausencia casi total de fósiles entre 14 y 6,2 millones de años, lo que coincide con el período de sequedad extrema.

Tras la sequía, una gigantesca inundación procedente del océano Índico habría atravesado una cresta volcánica que separaba el Mar Rojo del golfo de Adén, volviendo a llenar la cuenca y restaurando las condiciones marinas.

Los autores sostienen que aquel evento no solo redefinió la geografía de la región, sino que dejó una huella permanente en el ecosistema y en la circulación oceánica del área.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬