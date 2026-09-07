El Niño podría dejar sin suficiente comida a 16 millones de personas en Latinoamérica

La probabilidad de que el fenómeno de El Niño dure hasta febrero de 2027 es cercana al 100 %. (Photo by CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP) Foto: AFP - CHAIDEER MAHYUDDIN

La sequía provocada por el fenómeno de El Niño podría dejar sin suficientes alimentos a 16 millones de personas en América Latina, según advirtió Lena Savelli, directora regional para Latinoamérica y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, a AFP.

“Es una situación bastante preocupante (...), puede ser uno de los fenómenos de El Niño más fuertes de la historia reciente”, agregó la funcionaria de la ONU, quien llegó a Honduras para monitorear el impacto de la sequía.

Este país centroamericano mantiene...