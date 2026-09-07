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El Niño podría dejar sin suficiente comida a 16 millones de personas en Latinoamérica

Otro de los efectos del fenómeno de El Niño puede ser la inseguridad alimentaria, especialmente en países donde se prevén sequías prolongadas, según advirtió el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas.

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Redacción Ambiente y Agencia AFP
08 de septiembre de 2026 - 01:03 a. m.
La probabilidad de que el fenómeno de El Niño dure hasta febrero de 2027 es cercana al 100 %. (Photo by CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP)
La probabilidad de que el fenómeno de El Niño dure hasta febrero de 2027 es cercana al 100 %. (Photo by CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP)
Foto: AFP - CHAIDEER MAHYUDDIN

La sequía provocada por el fenómeno de El Niño podría dejar sin suficientes alimentos a 16 millones de personas en América Latina, según advirtió Lena Savelli, directora regional para Latinoamérica y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, a AFP.

“Es una situación bastante preocupante (...), puede ser uno de los fenómenos de El Niño más fuertes de la historia reciente”, agregó la funcionaria de la ONU, quien llegó a Honduras para monitorear el impacto de la sequía.

Este país centroamericano mantiene...

Por Redacción Ambiente

Por Agencia AFP

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