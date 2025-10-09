El Nobel de Química que promete ayudarnos a enfrentar la crisis climática (y más)

Momento en el que la Real Academia Sueca de Ciencias anuncia a los ganadores del premio Nobel de Química 2025. Foto: EFE

En horas de la madrugada de este miércoles 8 de octubre, la Real Academia Sueca de Ciencias anunció que otorgaba el premio Nobel de Química 2025 a los científicos Susumu Kitagawa (Japón), Richard Robson (Reino Unido) y Omar M. Yaghi (Jordania), por el desarrollo de estructuras metalorgánicas, o MOF, por sus siglas en inglés. “Han desarrollado una nueva forma de arquitectura molecular”, sintetizó la Real Academia en un comunicado de prensa.

Estas estructuras, agregó Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química, “tienen un enorme...