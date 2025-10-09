Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Ciencia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El Nobel de Química que promete ayudarnos a enfrentar la crisis climática (y más)

Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi fueron reconocidos con el Nobel de Química por desarrollar una nueva forma de arquitectura molecular. Las estructuras que inventaron, pueden ser usadas para capturar CO₂ y metano de la atmósfera, o para convertir el aire del desierto en agua.

César Giraldo Zuluaga
César Giraldo Zuluaga
09 de octubre de 2025 - 12:00 a. m.
Momento en el que la Real Academia Sueca de Ciencias anuncia a los ganadores del premio Nobel de Química 2025.
Momento en el que la Real Academia Sueca de Ciencias anuncia a los ganadores del premio Nobel de Química 2025.
Foto: EFE

En horas de la madrugada de este miércoles 8 de octubre, la Real Academia Sueca de Ciencias anunció que otorgaba el premio Nobel de Química 2025 a los científicos Susumu Kitagawa (Japón), Richard Robson (Reino Unido) y Omar M. Yaghi (Jordania), por el desarrollo de estructuras metalorgánicas, o MOF, por sus siglas en inglés. “Han desarrollado una nueva forma de arquitectura molecular”, sintetizó la Real Academia en un comunicado de prensa.

Estas estructuras, agregó Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química, “tienen un enorme...

César Giraldo Zuluaga

Por César Giraldo Zuluaga

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias Colombia

Premio Nobel

Premio Nobel de Química

Nobel de Química

Susumu Kitagawa

Richard Robson

Omar Yaghi

Nobel Química 2025

Nobel 2025

Premios Nobel 2025

MOF

Estructuras metalorgánicas

Cambio climático

Dióxido de carbono

Metano

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.