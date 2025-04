El observatorio que trazará el mapa más completo del universo ya está en marcha

El observatorio SPHEREx de la NASA, que mapeará millones de galaxias en todo el cielo, capturó una de sus primeras exposiciones el 27 de marzo. Foto: NASA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El observatorio que quiere crear un mapa tridimensional del universo ya está en marcha. Se trata del SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) de la NASA, que, de manera reciente, activó sus detectores con éxito luego de haber sido lanzado a la órbita de la Tierra el pasado 11 de marzo.

Cada toma realizada por SPHEREx muestra seis imágenes, una por cada uno de sus detectores. Las tres imágenes superiores y las tres inferiores representan la misma región del cielo, formando un campo de visión rectangular 20 veces más amplio que la Luna llena.

Se espera que durante su fase de operación rutinaria, que comenzará a finales de abril, el observatorio realice unas 600 exposiciones diarias. De hecho, el observatorio ya capturó una de su primera tanda de imágenes el pasado 27 de marzo.

Tecnología de última generación

El observatorio detecta luz infrarroja, invisible al ojo humano, y cada uno de sus detectores tiene 17 bandas de longitud de onda, lo que da un total de 102 tonos distintos por cada exposición de seis imágenes. Para hacer visibles estos datos, el equipo científico asignó un color visible a cada longitud de onda infrarroja captada.

Esta descomposición del color permite obtener información detallada sobre la composición de los objetos o la distancia a una galaxia, lo que a su vez facilitará estudios sobre fenómenos tan diversos como la física del universo en sus primeros instantes de existencia o el origen del agua en la Vía Láctea.

“El universo a nuestros ojos”

“Nuestra nave espacial ha abierto los ojos al universo. Funciona tal como fue diseñada”, afirmó Olivier Doré, científico del proyecto en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y en Caltech, California, en un comunicado compartido por esa agencia.

Además, la NASA destacó que el telescopio está enfocado correctamente. El proceso de enfoque se realiza completamente antes del lanzamiento, ya que no es posible ajustarlo una vez que el aparato está en el espacio.

Por ahora, SPHEREx promete generar un flujo constante de información que revolucionará el estudio del cosmos, aportando nuevas pistas sobre la formación del universo y la composición de sus componentes más antiguos.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬