El origen de los perros es mucho más antiguo y global de lo que se creía

Maxilar superior de un perro domesticado hallado en la cueva de Kesslerloch, en Thayngen (Suiza). Cómo y cuándo humanos y perros entrelazaron sus caminos sigue siendo un misterio, aunque gracias a la paleogenética ahora se sabe que el más antiguo se remonta a hace unos 15.800 años y que estaban ampliamente distribuidos por Europa hace 14.200 años, cuando aún no existía la agricultura. EFE/ Ivan Ivic/ Servicio Arqueológico Cantonal. Foto: EFE - Ivan Ivic/ Servicio Arqueológico Cantonal (KASH) de Schaffhausen

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Dos investigaciones publicadas este miércoles en la revista Nature, referencia de la mejor ciencia del mundo, revelan detalles desconocidos de la historia de los perros y de su particular y antigua relación con los humanos.

Mediante el análisis de ADN antiguo, investigadores de la Universidad de Oxford identificaron perros en yacimientos arqueológicos que datan del Paleolítico Superior tardío, hace aproximadamente entre 16.000 y 14.000 años, mucho antes del registro genético previo de perros, que data de hace unos 10.900 años.

En plata blanca, esto sugiere que los perros estaban ampliamente distribuidos hace 14.000 años. En ese momento, los humanos eran cazadores-recolectores y la agricultura aún no había surgido. Esto es importante porque hasta ahora se creía que la expansión y consolidación de los perros domésticos estaba más estrechamente ligada al surgimiento de las sociedades agrícolas. Sin embargo, estos hallazgos muestran que la relación entre humanos y perros ya estaba bien establecida antes de ese cambio, y que incluso existían redes de contacto entre distintos grupos humanos que permitían el intercambio de perros a grandes distancias. En otras palabras, los perros no solo precedieron a la agricultura, sino que ya formaban parte de la vida social y cultural de los humanos mucho antes.

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Pero vamos por partes. El primer estudio se centra en Europa y analiza más de doscientos restos de cánidos antiguos, muchos de ellos de hace más de 10.000 años. Gracias a técnicas avanzadas para recuperar ADN, los investigadores lograron distinguir entre lobos y perros y reconstruir sus relaciones genéticas.

Uno de los hallazgos más importantes de esa primera investigación proviene de un perro de hace unos 14.200 años hallado en Suiza, que ya comparte ascendencia con perros de distintas partes del mundo. Esto sugiere, se lee en el estudio, que los perros europeos no surgieron de una domesticación independiente, como se pensaba, sino que ya formaban parte de una población más amplia. En palabras más sencillas, que los perros no fueron domesticados varias veces en lugares aislados, sino que descienden de un origen común y, desde muy temprano, se dispersaron y se mezclaron entre distintas regiones junto con los humanos.

Lachie Scarsbrook, de la Facultad de Arqueología de la Universidad de Oxford y uno de los autores principales del estudio, afirmó, citada por la institución: “Este descubrimiento no solo ha retrasado la evidencia directa más antigua de perros en 5000 años, sino que también nos ha demostrado que perros y lobos eran especies claramente distintas, tanto biológicamente como en la forma en que los humanos interactuaban con ellos, hace al menos 16 000 años. Esto sugiere que la domesticación del perro probablemente tuvo lugar durante la última Edad de Hielo, más de 10 000 años antes de la aparición de cualquier otra planta o animal doméstico, lo que sin duda les otorga el título de “el mejor amigo del hombre”“.

Además, ese mismo perro encontrado en Suiza es genéticamente más cercano a los perros europeos posteriores que a los asiáticos, lo que indica que la diversificación de los perros comenzó mucho antes de lo que se creía.

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El segundo estudio amplía la mirada geográfica e incorpora muestras de Turquía, Reino Unido y los Balcanes. A partir del análisis de genomas completos, encuentra que ya hace al menos 14.300 años existía una población de perros “sorprendentemente homogénea” que se extendía por Europa y Anatolia. Esto es importante, se lee, porque sugiere que los perros no estaban aislados en grupos locales, sino que eran intercambiados entre distintas comunidades humanas, incluso entre culturas separadas geográfica y culturalmente. En otras palabras, los perros ya formaban parte de redes de interacción humana en el Paleolítico.

Actualmente, sin embargo, se desconoce el papel que desempeñaron estos perros en las comunidades paleolíticas.

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