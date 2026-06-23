El plan de la NASA para recuperar el observatorio Swift, que está cayendo a la Tierra

Este es el satélite robótico LINK que cumplirá la misión de impulsar al Observatorio Swift de vuelta a una órbita que le permita extender su vida útil. Foto: NASA/Ron Beard

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Una misión lanzada al espacio por la NASA en 2004 está teniendo problemas, pero la agencia espacial estadounidense ya tiene un plan para salvarla. Se trata de Swift, que envió un telescopio al espacio hace más de 20 años para explorar el universo.

“Tras 21 años, la órbita baja de Swift ha comenzado a deteriorarse rápidamente debido al aumento de la actividad solar”, explicó la NASA en un comunicado sobre la misión. En palabras simples, esto quiere decir que uno de los telescopios de la flota de la NASA está cayendo lentamente hacia la Tierra.

La NASA tiene un plan para rescatarlo y extender la vida útil de Swift. “En lugar de permitir que el observatorio reingrese a la atmósfera terrestre, como hacen muchas misiones al final de su vida útil, la NASA está aprovechando esta oportunidad para impulsar la tecnología estadounidense de mantenimiento de naves espaciales”, añadió la organización.

El proyecto se está desarrollando desde septiembre de 2025, cuando adjudicaron una misión de mantenimiento de la nave espacial de Swift a la empresa Katalyst, especializada en este tipo de labores a partir de robótica. El contrato se entregó por un valor total de 30 millones de dólares, según informó en ese momento la NASA.

La agencia espacial dijo, además, que “la misión utilizará el satélite LINK para acoplarse con Swift e impulsarlo a mayor altitud, demostrando una capacidad clave para el futuro de la exploración espacial. El lanzamiento de la misión está previsto para junio desde el atolón de Kwajalein, en las Islas Marshall”.

Durante lo que resta de este mes, se espera que se den las condiciones óptimas para hacer el lanzamiento de la misión. La nave espacial LINK estará a bordo del cohete Pegasus XL, que pertenece a la compañía Northrop Grumman.

El Observatorio Swift de la NASA tiene como finalidad estudiar las explosiones de rayos gamma en el espacio. Estas son conocidas por ser las explosiones más potentes que ocurren en el universo.

Por eso, los telescopios que conforman el satélite de esta misión están equipados con tecnología multiespectral, que capta datos de luz visible, rayos X y rayos gamma, de acuerdo con la NASA. De ahí la importancia de extender su vida útil para nuevas investigaciones.

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