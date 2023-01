El ‘Reloj del fin del mundo’ está más cerca de marcar la medianoche. ¿Qué significa?

Cada año, los científicos revelan la nueva hora en el reloj. Foto: Boletín de Científicos Atómicos

Esta semana, el Boletín de Científicos Atómicos, un grupo de expertos que incluso cuenta con más de 10 premios Nobel en sus filas, reveló la nueva hora que marca el ´Reloj del fin del mundo’. Este es un reloj simbólico que indica qué tan cerca está la humanidad de llegar a un “apocalipsis”, o, como lo describe el Boletín, es una “metáfora de lo cerca que está la humanidad de la autoaniquilación”.

Las manecillas del reloj ahora están a 90 segundos de marcar la medianoche, que es la hora del “fin del mundo”. Esto es lo más cerca que ha estado el reloj de esa hora, los últimos tres años había permanecido a 100 segundos de la medianoche.

“Vivimos en una época de peligro sin precedentes, y el Reloj del Apocalipsis refleja esa realidad”, dijo Rachel Bronson, presidenta y directora ejecutiva del Boletín durante la presentación de la nueva hora en el reloj.(También puede leer: La NASA predice que un asteroide pequeño pasará “cerca” de la Tierra esta noche)

En un comunicado, el Boletín explicó que este año se adelantaron las manecillas “debido en gran parte, pero no exclusivamente, a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y al mayor riesgo de una escalada nuclear”. Así mismo, mencionaron que las amenazas por la crisis climática y el “desmoronamiento de las normas e instituciones mundiales necesarias para mitigar los riesgos asociados al avance de las tecnologías y a amenazas biológicas como el COVID-19″, fueron otras dos de las razones detrás de la decisión.

El riesgo nuclear, explicó Steve Fetter, uno de los miembros del comité que fija la hora en el reloj del fin del mundo, está más cerca por el empeoramiento de las relaciones entre Irán y Occidente y los roces entre China y Estados Unidos en el estrecho de Taiwán, así como la modernización de sus capacidades atómicas.

Cada segundo más cerca a medianoche, indicó Bronson, es una señal de que se necesitan cambios inmediatos para enfrentar efectivamente las crisis por las que estamos pasando.

“Estamos al borde del precipicio. Pero nuestros dirigentes no están actuando a la velocidad ni a la escala suficientes para garantizar un planeta pacífico y habitable. Sabemos lo que hay que hacer, desde reducir las emisiones de carbono hasta reforzar los tratados de control de armamento e invertir en la preparación ante pandemias. La ciencia está clara, pero falta voluntad política. Esto debe cambiar en 2023 si queremos evitar una catástrofe”, manifestó Mary Robinson, presidenta de The Elders y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (Le puede interesar: Telescopio de la NASA halló en una nube helada moléculas claves para la vida)

Cada año, antes de determinar la nueva hora en el reloj, los miembros del Boletín de los Científicos Atómicos se hacen dos preguntas: ¿está la humanidad más segura que el año pasado?, y ¿está la humanidad más segura que en los últimos 76 años frente a las amenazas de origen humano? La respuesta da la indicación de cómo se deben mover las manecillas.

El reloj se puso en marcha en 1947. Ese año, el reloj estaba a siete minutos de la medianoche. Lo más lejos que ha estado de esa hora fue a 17 minutos, logrados en 1991 tras la relajación de la tensión entre la antigua Unión Soviética y Estados Unidos.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬