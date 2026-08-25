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25 de agosto de 2026 - 07:32 p. m.

El robot que rompió el récord de Usain Bolt, así son los Juegos Mundiales de Robots

Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides reúnen en Pekín a más de 2.000 máquinas de 16 países, que compiten en pruebas deportivas y desafíos inspirados en situaciones de la vida real.

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