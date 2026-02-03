El rover Perseverance de la NASA hizo su primer viaje planificado con IA en Marte

Un 'selfie' del rover Perseverance en la superficie de Marte. Foto: / NASA / JPL

El rover Perseverance de la NASA completó sus primeros viajes en otro planeta, planificados mediante inteligencia artificial. El Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la agencia en el sur de California, utilizó esta herramienta generativa para crear puntos de referencia para Perseverance (ubicaciones fijas donde el rover recibe un nuevo conjunto de instrucciones). En otras palabras, le creó una especie de ruta para que el vehículo robótico siguiera.

Durante los últimos 28 años, las rutas del rover han sido...