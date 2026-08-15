El santandereano Cesar Darío Guerrero será uno de los viceministros del Minciencias

Cesar Darío Guerrero Santander nuevo viceministro de Talento y Apropiación Social del Conocimiento para Minciencias. Foto: Erika Díaz Rangel

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Cesar Darío Guerrero Santander será el nuevo viceministro de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Su nombramiento se formalizó este viernes, 14 de agosto, a través de un decreto firmado por la ministra Claudia Patricia Benavides Salazar.

El nuevo viceministro es ingeniero de sistemas, doctor en Ciencias de la Computación e Ingeniería, de University of South Florida (EE. UU.), magíster en Ciencias Computacionales de esa misma institución y magíster en Creatividad y Liderazgo para el Cambio, de la Universidad del Estado de Nueva York, en Buffalo (EE. UU.).

Ha sido investigador principal en proyectos de Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia, el Minciencias y del Sistema General de Regalías, y en 2014 logró la categorización como investigador senior.

Parte de su trayectoria la ha desarrollado en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) donde se venía desempeñando como director de Investigación, Creación e Innovación desde el año 2019.

En 1997 inició su trayectoria académica cuando se incorporó como profesor de tiempo completo. Pasó por la dirección del Centro de Internet de las Cosas, UNAB Creative y el Doctorado en Ingeniería, entre otras responsabilidades, de acuerdo con la institución académica de Bucaramanga.

Desde noviembre de 2023, era consejero del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). También hacía parte del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación en el departamento de Santander, desde junio de 2022.

“Su nuevo encargo como viceministro en la cartera de Ciencia y Tecnología es un reconocimiento a su larga carrera en el ámbito académico, en donde se ha destacado por su vocación hacia la docencia, investigación, creación de conocimiento y desarrollo de proyectos que han impulsado la creatividad y la innovación, no solo en la UNAB, sino en toda la región santandereana”, escribió la UNAB.

Guerrero tomará el cargo que estaba en manos de Angélica María Moreno desde el 5 de agosto de este año.

Al Ministerio de Ciencia también llega Miguel Alejandro Jurado Erazo como nuevo Secretario General.

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