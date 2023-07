El telescopio James Webb detectó lo que podrían ser “estrellas oscuras”

Los tres objetos fueron identificados originalmente como galaxias el año pasado. Foto: NASA/ESA

Una de las incógnitas más grandes en la astronomía es la materia oscura. Aunque se estima que conforma el 25 % del universo, para los científicos aun no es claro, exactamente, qué es y tampoco es visible para los telescopios convencionales. Su presencia es detectada por los efectos gravitacionales que puede tener sobre otros objetos en el espacio.

Uno de los puntos de interés para entender más sobre la materia oscura son las llamadas “estrellas oscuras”. Su existencia fue teorizada por los investigadores Spolyar, Freese, and Gondolo en 2008 y, desde ese momento, se ha discutido bastante sobre su existencia.

Se cree fueron de las primeras estrellas que produjo nuestro universo, cuando sólo tenía 700 millones de años, y que son alimentadas por partículas de materia oscura que se aniquilan. Ahora, un equipo de tres astrofísicos, incluyendo una de las primeras que teorizó la existencia de las estrellas, reportó que, analizando datos del telescopio espacial James Webb, detectaron tres objetos brillantes que podrían ser “estrellas oscuras”, según dijeron en un comunicado.

“De confirmarse, las estrellas oscuras podrían revelar la naturaleza de la materia oscura, uno de los problemas más profundos sin resolver de toda la física”, escribieron en el comunicado. El estudio donde se registró la observación fue en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. (También puede leer: Los secretos que revelaron los huesos del escritor Tomás Carrasquilla)

Los tres objetos candidatos para ser estrellas oscuras son JADES-GS-z13-0, JADES-GS-z12-0 y JADES-GS-z11-0. Según escribieron en el estudio, todos ellos cumplen las características clave de este tipo de estrellas: son luminosos, pero demasiado fríos para que se produzca fusión, indica la investigación.

Es importante resaltar que las tres posibles estrellas oscuras ya fueron identificadas originalmente como galaxias en diciembre de 2022 por el JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES). El equipo de esta iniciativa confirmó que los objetos corresponde a un período de tiempo entre 320 millones a 400 millones de años después del Big Bang, lo que los convierte en algunos de los primeros objetos jamás vistos.

“Cuando observamos los datos del James Webb, hay dos posibilidades para estos objetos”, afirmó en un comunicado Katherine Freese, una de las investigadores. “Una es que se trate de galaxias con millones de estrellas ordinarias de población III. La otra es que se trate de estrellas oscuras. Y lo creas o no, una estrella oscura tiene luz suficiente para competir con toda una galaxia de estrellas”. (Le puede interesar: La increíble historia del astrónomo aficionado que ha descubierto 172 supernovas)

Confirmar si estos objetos son o no estrellas oscuras se podría realizar por medio de observaciones de seguimiento del James Webb, sobre las propiedades espectroscópicas de los objetos.

De acuerdo con el Instituto de California de Tecnología, las “estrellas oscuras están formadas casi en su totalidad por materia atómica (hidrógeno y helio), sin embargo, son alimentadas por el calentamiento de la materia oscura y no por fusión”. Además, como recordaron los investigadores del nuevo estudio, serían objetos “mucho más grandes y brillantes que nuestro Sol”.

