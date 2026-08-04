El volcán Puracé continúa en alerta naranja y bajo monitoreo: Servicio Geológico Colombiano

En esta imagen se aprecia el registro de una de las cámaras térmicas del SGC durante la emisión de ceniza ocurrida el lunes a las 7:27 p.m. Foto: Servicio Geológico Colombiano

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió esta tarde el boletín diario de monitoreo de la actividad del volcán Puracé, que se encuentra en estado de alerta naranja desde el sábado 1 de agosto. De acuerdo con la entidad, algunos de los indicadores de la actividad del volcán han disminuido, pero se mantienen en valores atípicos.

Durante las últimas 24 horas se han reportado dos emisiones de ceniza, una menos que en el reporte anterior. Estas emisiones marcaron una altura máxima de 600 metros, superando en 100 metros las del día anterior, y siguen dispersándose hacia el occidente, por la dirección de los vientos.

Los reportes de caída de ceniza se dieron desde las veredas Alto Anambío, Loma Linda - Cristales y 20 de Julio, en el municipio de Puracé. Además, reportaron un sonido fuerte asociado a la emisión de ceniza que ocurrió a las 7:25 p.m. del 3 de agosto.

“Las mediciones de emisión de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera presentan un valor de 1965 t/día (toneladas por día), cuyo flujo se dispersa hacia el noroccidente del volcán. No se han registrado reportes de anomalías térmicas asociadas al fondo del cráter, de acuerdo con la información publicada en la plataforma satelital MIROVA, operada por el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Turín”, señaló el SGC sobre otros de los indicadores.

La entidad también reiteró que la actividad en la que se encuentra el volcán está contemplada dentro del estado de alerta naranja, y que es esperable que se presenten variaciones tendientes a una menor o mayor actividad. Sin embargo, esto no implica que se regrese al estado de alerta amarilla, pues se requiere de tiempo para evaluar los parámetros de actividad y evidenciar tendencias que indiquen que el volcán se estabilizó.

“Se recomienda a la comunidad en general no acercarse a la zona de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, ya que, de forma repentina, pueden ocurrir emisiones de ceniza o de gases que representan un gran riesgo para las personas”, añadió el SGC.

Además, pidieron seguir atentos a los comunicados oficiales del monitoreo, la información que se publique en los canales oficiales de información y las indicaciones que entreguen los organismos de socorro, como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

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