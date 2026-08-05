El volcán Puracé registró dos emisiones de ceniza que superaron los 700 metros de altura

Registro de la cámara térmica Mina2IR, ubicada a 2,2 km al norte del volcán Puracé, que muestra la salida de material el 4 de agosto de 2026 a las 10:12 p. m. Foto: Servicio Geológico Colombiano

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El volcán Puracé, que se mantiene en alerta naranja desde el sábado 1 de agosto, reportó dos emisiones de ceniza que tuvieron alturas superiores a los 700 metros.

Así lo informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en el boletín que publica diariamente desde el sábado, 1 de agosto, con el monitoreo del Puracé. El volcán ha reportado un incremento en su actividad usual, por lo que la entidad lo vigila constantemente.

De acuerdo con la entidad, se ha mantenido la actividad asociada a la dinámica de fluidos al interior del volcán, que ocurre a menos de un kilómetro de profundidad bajo el cráter. “La sismicidad asociada al fracturamiento de roca ha permanecido en valores muy bajos, tanto en número como en magnitud, y se ha localizado entre 1 y 3 km por debajo del cráter”, añadió el SGC.

Las emisiones de ceniza generalmente se acompañan de información sobre la dispersión desde el volcán. En los últimos días se han dispersado hacia el occidente o noroccidente. Sin embargo, en esta ocasión no fue posible obtener esa información debido a las condiciones adversas del tiempo.

“Pobladores de la vereda Cristales, en el municipio de Puracé, reportaron sonidos fuertes asociados con la emisión de ceniza ocurrida a las 10 p. m. Desde las veredas Cobaló, San José, La Estrella y Agua Amarilla se reportó caída de ceniza”, dijo el SGC.

La entidad reiteró que, aunque algunos indicadores muestren una reducción en la actividad, como el de sismicidad en el boletín de hoy, esto no quiere decir que termine la alerta naranja. El volcán Puracé sigue presentando valores por encima de su actividad usual.

“Mientras se mantiene el estado de alerta Naranja, es posible que se presenten variaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable. Para realizar el cambio al estado de alerta amarilla se requiere de un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable”, explicó la entidad.

La recomendación es hacer seguimiento a la información que reporta el Servicio Geológico Colombiano y los organismos de socorro, como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de evitar la desinformación y mantenerse al tanto de la actividad del volcán.

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