En Colombia persiste la brecha entre mujeres y hombres científicos

Ser científica no es fácil en Colombia. Recuerdo que, a los ocho años, quise ser una de las primeras mujeres en llegar a Marte. Luego mi deseo cambió y se concentró en la biología marina por sueños que obedecían a lo que aprendía en History o Discovery Channel. Después me interesó la ingeniería mecánica, y cuando le conté a mi familia que quería estudiar esa carrera, me sobrevino la realidad: “¿Eso no es para hombres?”. Aunque después me decidí por el periodismo, muchas mujeres sí se vieron obligadas a escoger entre la profesión que les apasionaba, a pesar de los prejuicios, o estudiar algo más “sencillo”. Es por eso que el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se celebra en una Colombia donde hay científicas brillantes, pero donde permanece una brecha.