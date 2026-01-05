En fotos: así se vio la primera superluna de 2026, la luna del lobo

Fotografía que muestra la salida de la luna llena este sábado, desde Guadalajara (México). La 'luna de lobo', la primera luna llena del año, da la bienvenida al 2026, iluminando el cielo de la mexicana Guadalajara. EFE/Francisco Guasco Foto: EFE - Francisco Guasco

Este año inició con una de las tres superlunas que se registrarán durante 2026. En la noche del 3 de enero, en gran parte del mundo se pudo observar la luna del lobo, como se le conoce a la luna llena de enero. En esta oportunidad, la fase del satélite coincidió con el perigeo: el momento en el que se encuentra más cerca de nuestro planeta.

Esas dos condiciones hacen que la Luna se vea más grande y brillante que una luna llena habitual, y por esto recibe el nombre de superluna. De acuerdo con la NASA, la Luna orbita la Tierra haciendo una elipse, una figura ovalada que la acerca y la aleja de nuestro planeta a medida que da vuelta. El punto más alejado es denominado el apogeo y el punto más cercano es el perigeo, que está a una distancia promedio de 363.300 kilómetros de la Tierra.

Además de la luna del lobo, se esperan otras dos superlunas este año: en noviembre, la luna del castor y en diciembre la luna fría, que sería la más cercana y brillante del año.

Por el momento, así registraron la luna del lobo en diferentes lugares del mundo:

En México

En República Dominicana

En Inglaterra

En Chile

La luna del lobo en la soledad de Trumao, comuna de San Pablo, provincia de Osorno. Es la primera luna llena de 2026. Las fotos no le hacen honor a su tamaño y color pic.twitter.com/vcjvdDcJKw — Pepe Auth (@pepe_auth) January 4, 2026

En Puerto Rico

